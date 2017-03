Salud Pública decomisa leche en Higüey

15/03/2017 12:00 AM - AGENCIAS

HIGÜEY. La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) del Ministerio de Salud decomisó cinco mil litros de leche cruda por contener preservantes no autorizados en violación a las normativas sanitarias. El decomiso se realizó en coordinación con las autoridades de la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos Contra la Salud y la fiscalía local.



Karina Mena, titular de Digemaps, explicó que la medida se tomó para evitar daños a la salud y luego de haber realizado una investigación sobre la presencia de preservantes en la leche cruda en diferentes áreas del país. Además, por ser violatoria de la Ley General de Salud (42-01), del Reglamento Sanitario para Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas No. 528-01 y del Decreto No. 1139-75 sobre el Reglamento Sanitario de Leche y Productos Lácteos.