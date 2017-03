Schenectady, más allá de los pinos

Schenectady, que en el lenguaje de los Mohawk significa “más allá de los pinos,” tiene una población de un poco más de 60 mil personas, según el censo del 2010, y aunque no muchos lo sepan, le debemos mucho a este encantador lugar. Esta ciudad es conocida por ser la cuna de la compañía General Electric. (GE), como es conocida por sus iniciales, abrió sus puertas en el 1889. En sus inicios la compañía llevaba como nombre Edison General Electric, ya que uno de sus propietarios era el norteamericano Thomas Edison, inventor de la bombilla de electricidad.



Entre muchas de las creaciones de GE que nacieron en Schenectady esta la máquina de Rayos X, (1896); el abanico eléctrico (1902) y para 1906 las primeras transmisiones por radio fueron realizadas gracias a General Electric. En solo una década, GE llegó a ser una de las doce compañías originales del Dow Jones en la bolsa de valores.



Para finales del siglo 19, GE desarrolló un vecindario donde tenían las primeras casa en América con electricidad. Muchos de los empleados y ejecutivos de la compañía se mudaron a este lugar, que hoy se conoce como el General Electric Realty Plot (terreno). Más de cien años después, estos hogares se mantienen de manera impecable y son considerados lugares históricos y preservados. Hoy en día, familias comunes y corrientes habitan estas viviendas. Transitar por el GE Realty Plot, o el Plot, como le llaman los residentes del área, es como montarse a una máquina del tiempo, que te transporta a un momento en la historia en el que la vida lleva un paso menos apresurado, y donde la paz, el silencio y la tranquilidad son palpables.



Para principios del siglo 20, Schenectady fue el lugar en donde General Electric, por vez primera, realizó la demostración de la televisión en el año 1927. En su casa, ubicada en el 1132 Adams Rd, de Schenectady, en el famoso GE plot, ahí se vieron por primera vez las imágenes con movimiento en un televisor manufacturado por General Electric. Otros de los grandes inventos de GE es el refrigerador (1917), las turbinas de aviones jet (1941), y más recientemente las máquinas de resonancia magnética o MRI, como son conocidas por sus siglas en inglés.



General Electric aún cuenta con una de sus plantas en Schenectady, y es uno de los empleadores principales de esta ciudad, al igual que el Union College. Este centro educativo privado fue fundado en 1795 en pleno centro de Schenectady. El campus de Union College es considerado uno de los más hermosos de la nación norteamericana. El campus fue diseñado por el arquitecto francés Jacques Ramée a principios del siglo 19. Union College ocupa más de 120 acres de terreno con jardines y edificaciones centenarias. Pero el icono de este campus es el Nott Memorial, una edificación diseñada por Edward Tuckerman Potter en 1858, que se ha convertido en la imagen que identifica no solo a la escuela sino también al mismo pueblo de Schenectady. Un dato curioso es que parte de la película “The Way We Were”, protagonizada por Barbra Streisand y Robert Redford, fue rodada en el campus de Union College.



En el downtown de Schenectady, centro de la ciudad, está la calle State. En esta vía se encuentran numerosos restaurantes y tiendas, pero sin lugar a dudas el lugar más conocido del downtown es el Proctor’s Theatre, un teatro con capacidad para 3,250 personas, que está en operación desde 1926. Hoy en día se presentan grandes musicales de Broadway como “Wicked,” “The Sound of Música,” así como también artistas contemporáneos de la música pop como Mariah Carey y Britney Spears. Proctor’s también sirve como un cine cuando la ocasión lo amerita.



Schenectady, es una pequeña ciudad que guarda una gran historia. Un lugar en el que podemos transportarnos al pasado sin perder las comodidades del presente. La próxima vez que estés en el estado de Nueva York no dejes de visitar Schenectady. Esta ciudad nos ha dado innumerables beneficios en el área de la salud, comodidad y entretenimiento. Todo empezó en esa área remota más allá de los pinos.