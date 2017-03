Diputada favorece el sistema reparto en modificación a ley SS

La presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Inés Xiomara Bryant, consideró que el sistema de pensiones del país debe volver al método de reparto y no de capitalización individual como rige la ley actual. En este planteamiento, la diputada coincide con el Colegio Médico Dominicano, que presentó al Poder Ejecutivo un conjunto de 29 observaciones a la Ley 87-01 de Seguridad Social, dentro de las que figura la sustitución de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el sistema de capitalización individual por un sistema de reparto.



“Con el sistema actual no hay una pensión digna y el usuario pierde su derecho de mantenerse dentro del seguro médico después de su retiro”, expresó la legisladora por San Pedro de Macorís, que inició una serie de consultas con los sectores involucrados en el tema con miras a la modificación a la ley de seguridad social propuestas por el Poder Ejecutivo y que aún no ha sido sometida al Congreso Nacional.



Salud



La diputada estableció que tras 15 años la ley de Seguridad Social debe ser fortalecida e implementar un verdadero catálogo en el sistema de salud.



“El catálogo ha sido cercenado, solamente una parte ha sido puesto en ejecución porque no es posible que una persona vaya y se consulte con la tarjeta, pero no puede hacerse los estudios porque el plan subsidiado no le cubre. En el sentido del contributivo, siempre tiene que pagar una diferencia en las consultas.



Explicó que se busca reformar los regímenes contributivo, subsidiado y contributivo/subsidiado, este último dijo no se aplica por falta de voluntad política de los gobiernos.



“Más de tres millones de dominicanos no se han podido beneficiar de este sistema porque no se ha hecho el esfuerzo para que ese sector entre”, expuso.



En tanto que el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Juan Carlos Quiñones, está a favor de que el sistema mixto de cotización (contributivo-subsidiado) sea eliminado.



“Hay trabajadores independientes especializados que tienen entradas fijas muy buenas y que pueden pagar un plan de seguro médico para su familia, porque el Estado debe subsidiar a las personas pobres”, por eso consideró que el Estado, con los mecanismos que tiene, debe hacer un censo para establecer quiénes son los que califican para recibir el subsidio de salud por parte del Gobierno. Asimismo se mostró a favor de la eliminación del veto del CNSS.

CNTD rechaza eliminación del veto

La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), rechazó la eliminación del veto en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) como establece el proyecto de reforma a la ley 87-01. Jacobo Ramos, presidente del gremio, afirmó que el veto en el CNSS mantiene el control, “actualmente tenemos autoridades confiables, pero los cargos son sujetos a cambios, y no se puede predecir cómo se manejarían las futuras autoridades”.