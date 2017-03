Estrellas dominicanas en su último Clásico Mundial

Miami, Florida.- José Reyes es el único jugador que ha participado en las cuatro versiones del Clásico Mundial de Béisbol con la selección dominicana. Una quinta presencia para el 2021 es una interrogante debido a la edad, que para ese entonces, el veterano pelotero tendrá. Así como Reyes, también hay otros miembros del equipo criollo que actualmente están viendo acción y que sus participaciones para la próxima edición estarán en dudas dado a que pasarán de los 40 años. Tales son los casos de Fernando Rodney, Adrian Beltré, José Bautista y Nelson Cruz. En el caso de Robinson Canó, llegará con 38 años al 2021.



“Una próxima participación en el Clásico es una pregunta que no tiene respuesta”, dijo Reyes. “Ahora mismo tengo 33 años. Hay que irnos año tras año para saber si estaré o no. Eso dependerá de cómo se comporte mi cuerpo. Ahora si de aquí a allá todavía estamos activos para mí sería un honor participar una vez más en este torneo”, agregó.



Reyes es uno de seis jugadores que ha estado en las cuatro versiones del Clásico Mundial de Béisbol. Se une a los puertorriqueños Carlos Beltrán y Yadier Molina, Justin Morneau (Canadá), Adrián González (México) y Miguel Cabrera (Venezuela). “Soy un jugador que me gusta representar a mi país. De aquí al 2021 tendré 37 años y no es lo mismo que tener 33. Si Dios me permite que esté en ese Clásico, ahí estaremos, sino a respaldarlo desde la casa”, expuso el jugador del cuadro.



Los cuarentones



Para la quinta versión, Rodney estará rumbo a cumplir los 43 años, edad que lo dejaría fuera de acción con la selección criolla. “Wao, llegar a esa edad sería una bendición”, apuntó el relevista que en 2013 puso de manifiesto el ya famoso “Plátano power”. “Me encantaría estar ahí a esa edad, pero hay que entender que para ese entonces todo será diferente. Habrán nuevos talentos que habrá de darles su oportunidad. Hoy estoy, mañana la atención estará en ellos”, agregó el nativo de Samaná, quien este sábado cumplirá 39 años. En tanto, Beltré también pasará de la cifra de los 40. Actualmente va camino a cumplir los 37 (7 de abril). “Sería un honor poder estar ahí otra vez”, expuso el antesalista, quien en el Clásico de 2006 disparó cuatro jonrones y remolcó nueve carreras con apenas 27 años. “Pero ya no será lo mismo para ese entonces. La vida da mucha vueltas y mi cuerpo no será el mismo. No sé si para ese entonces estaré retirado del béisbol. Dios es el que tiene el control de todo esto”, agregó.



Asimismo, estarán en el mismo carril para el 2021 los jardineros Nelson Cruz y José Bautista, quienes tendrán 40 años, edad que coloca a los jugadores en las puertas del retiro. “No puedo predecir el futuro”, señaló Bautista. “Estoy viviendo el presente y disfrutando de mi participación con el equipo dominicano. Me perdí el Clásico de 2013 por una lesión y ahora estamos aquí dando lo mejor”.



En su primer certamen mundialista, Bautista, quien en ese entonces tenía 28 años, tuvo de 3-1, con una carrera anotada y un ponche con el seleccionado dominicano, que fue descalificado en la primera ronda al caer ante Holanda 2-1. Canó, quien devengará la suma de 24 millones de dólares para esta temporada con los Marineros de Seattle, es de los que mantiene la fe de que estará en el Clásico Mundial de 2021 con el equipo dominicano a pesar de que tendrá 38 años. “Si Carlos Beltrán, que está cerca de los 40 años, está jugando en el Clásico, porqué yo no puedo estar. Por eso admiro mucho a Beltrán. Solo hay que tener fe. Espero estar saludable y darle el sí al país para representarlos otra vez”, expresó Canó.