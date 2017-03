Grupos presionan en demanda de reivindicaciones

Diversos gremios de profesionales presionan para que el Gobierno dé respuestas a una serie de reivindicaciones que han exigido durante lo que va de mes.

Trabajadores portuarios, agrónomos, maestros, enfermeros y comunitarios demandan aumento salarial, nombramiento y arreglo de calles y aceras. La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), inició el martes una serie de paros en todas las regionales del Ministerio de Agricultura y gerencias del IAD, como parte de sus demandas de pensiones dignas y aumento salarial hasta 45 mil pesos mensuales.



Portuarios



Ayer, decenas de personas que pertenecen al Bloque de Sindicatos de Trabajadores Portuarios de Haina, protestaron frente al Palacio Nacional en demanda de pensiones para más de 4 mil 700 obreros.



Juan Emilio Encarnación, presidente del sindicato, exigió al presidente Medina que autorice las jubilaciones para esos hombres, que según dijo, dedicaron más de 40 años de su vida de labores en el Puerto de Haina, y hasta ahora, no se les ha otorgado ninguna compensación económica por los años trabajados.



Indicó, además, que la mayoría de estos, se encuentran enfermos o mutilados, por lo que por esa razón, demandan Seguridad Social para todos los afiliados.



Señaló que los obreros están amparados por la Ley 146-83, que establece un gravamen por los barcos de importación, que plantea un beneficio para pensión a hombres mayores de 50 años en adelante, pero apuntó, que esta no se cumple.



“Hemos venido ocho veces al Palacio y el presidente no nos recibe, los funcionarios que reciben las documentaciones para las pensiones de estos trabajadores, tampoco se la hacen llegar a él”, criticó Encarnación. Durante la protesta, un hombre de 70 años, que cargaba una cruz de madera en la espalda, declaró que tomó la decisión de crucificarse, para llamar la atención del presidente y como una manera, de representar las “penurias” que están viviendo en la actualidad.



Cafetaleros



Entretanto, decenas de productores de café organizados en la Confederación Cafetalera Dominicana (Concafed) se manifestaron ayer frente al Congreso Nacional para rechazar el proyecto de ley que crea el Instituto Dominicano del Café (Indocafe). Ricardo Lespín, presidente de Concafed, señaló que la entidad se opone a esta iniciativa legal porque la misma busca excluir a los caficultores y sus organizaciones de la instancia de toma de decisión en materia de políticas públicas para el desarrollo de la caficultura. Explicó que esta iniciativa “es inconcebible, pues prácticamente la totalidad de los institutos cafeteros de la región tienen su consejo directivo integrado con una mayoría de representantes de los caficultores organizados electos democráticamente”.



Enfermeros



En Santiago, los servicios de salud en la zona norte fueron paralizados por 24 horas en reclamo de que las autoridades del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), aumenten el salario al personal que labora en esas dependencias. Silvano Geraldino, secretario de organización del Comité Ejecutivo de Sinatrae, informó que los hospitales donde enfermeras paralizaron sus labores, son el hospital José María Cabral y Báez, el infantil Arturo Grullón y presidente Estrella Ureña. El doctor Nelson Rodríguez Monegro, director del SNS, dijo que el personal del Conape no estuvo incluido en el acuerdo firmado en agosto pasado.

Maestros protestan frente a Educación

Un grupo de licenciados en Educación protestó frente al Ministerio de Educación para pedir un diálogo con el ministro Andrés Navarro por las supuestas irregularidades de las que dicen haber sido víctimas durante el pasado concurso de oposición docente. Los manifestantes, quienes vinieron a la capital desde diferentes provincias, se apostaron frente al Minerd portando pancartas en las que expresaban sus reclamos. También vociferaban repetidas veces la consigna: “Si no nos necesitan, para qué nos solicitan”.