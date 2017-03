Merengueros apuestan a nuevos colores del género

Durante el conversatorio que realiza Acroarte con los nominados al Soberano, los merengueros José Peña Suazo, Eddy Herrera, Rafa Rosario, Héctor Acosta y Gabriel aplaudieron la iniciativa del gremio de celebrar la trayectoria de la Coco band durante la gala. “Pochy Familia llenó toda una época con el merengue. Eso es muy merecido”, indicó Rafa. Por otro lado, el tema del relevo es uno de los que rara vez falta en los encuentros con los merengueros y en esta ocasión no fue la excepción. Los nominados presentes aclararon que no es falta de apoyo por parte de los intérpretes actuales y que a ninguno de ellos “se le puso una pistola en la cabeza” para que iniciaran una carrera en el género.



“Lo peor que le podría pasar al merengue es que el merenguero apadrine merengueros. Aquí todas las empresas que han llegado con mucho dinero, todas las orquestas que se tiraron con dinero han fracasado, porque el artista nace de una necesidad, del dolor y del sufrimiento”, explicó el cantautor Peña Suazo.



El merenguero, nominado a tres categorías, agregó que el “arte urbano actual es el reflejo del país que hemos creado”, y que en la sociedad dominicana hay que crear conciencia y darle oportunidad a los jóvenes.



Asimismo, Eddy Herrera, quien además de sus dos nominaciones al Soberano tiene una en Premios Heat, aprovechó para destacar el trabajo del tres veces nominado Gabriel. “Lo grande de él es que, con su talento, capacidad y estudios, ha sido de los pocos artistas de merengue nuevos en la República Dominicana que desde que escuchas un tema suyo sabes que es él, porque logró con sus grabaciones su propio sello”, aseguró.

Herrera coincidió también con El Torito, quien aseguró que mientras las empresas “poderosas de este país” no crean en el merengue, “vamos a estar feos para la foto”, porque sin ese apoyo no va a crecer más.



“Hemos trabajado arduamente para llevar nuestra música a otros estados; tenemos demanda de otras ciudades fuera del país y eso es importante porque que al merengue le falta mucho camino por recorrer. Lo más primordial es que lo sigamos haciendo con calidad y colores nuevos; hay que adaptarse a los nuevos tiempos como estamos haciendo”, agregó el intérprete de “Amorcito enfermito”.



Por otro lado, el novel merenguero Gabriel resaltó que con su música busca llevar la güira y la tambora a lugares donde otros de su generación no lo han hecho, ya que no ve otro joven tratando de hacer merengue o de seguir el relevo de la generación de Eddy, Rafa, El Torito o Peña Suazo. Además, “la gente consume lo que se le da”, garantizó.



La queja de Peña Suazo



El intérprete de “Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío” hizo un llamado a la producción de los Premios Soberano sobre las primeras entregas en la gala. “Es muy difícil para un artista ir a recibir una estatuilla con un salón vacío”, explicó.



El cantautor dijo que los primeros galardones que se entregaron en la pasada ceremonia fue con aproximadamente 20 personas en el salón porque la alfombra no había terminado y resaltó que en ocasiones se entregan en esta condición los premios al arte clásico.