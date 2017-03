Tendencias de maquillaje para primavera-verano

Con el cambio de temporada llegan los contrastes, el regreso del azul para los ojos, sobre todo para la noche, los labios rojos y las bases livianas o hidratantes con color para el día. La máxima en las tendencias de maquillaje para la temporada que se avecina, de acuerdo con las pasarelas internacionales, es la libertad a la hora de apostar por el color, encontrar el look para conseguir una cara bonita, pero sin excesos, y buscar que el maquillaje sea confortable. Es tiempo de huir de la pesadez en la piel, de reducir cantidades y de buscar una piel transparente.



Para lograrlo, Claudia Betancur, maquilladora profesional de la marca Ésika, sostiene que para un acabado profesional es necesario tener las herramientas correctas y contar con productos de calidad. “Unas de las herramientas imprescindibles son las brochas de base, que permiten una aplicación correcta y una mejor difuminación.



Dijo que las mujeres tienen muchas informaciones sobre maquillaje, pero que carecen de productos que incluyan el paso a paso, guías y tutoriales que funcionen para que las latinas puedan aprender a aplicar correctamente el maquillaje.



En cuanto a los colores que predominarán durante la temporada primavera –verano, la profesional resalta que se llevarán las tonalidades azules y los tonos aqua, aplicados de manera discreta; y los labiales mate en potentes rojos, melocotones, fucsias, naranjas eléctricos y púrpuras grisáceos.



“El maquillaje es para destacar el rostro, no para taparlo. No se puede usar todo junto. La vuelta del color es una oportunidad maravillosa para abrir la posibilidad al juego de brillos y texturas, volver a ser creativas sin perder de vista la elegancia y el buen gusto”, comentó la maquilladora.



Para añadir un extra de modernidad al maquillaje, Claudia Betancur recomienda enfocarse en el contorno del rostro. “Para hacerse el contorno en Ésika PRO hemos creado unas barras muy cremosas que resultan ideales para perfilar y destacar las facciones creando luces y sombras en el rostro para así resaltar la belleza de cada mujer. Ésika PRO es una línea completa de maquillaje que cuenta con productos innovadores, a prueba de error y con tonos de moda para lograr looks modernos acordes a la temporada”. dijo.



Así, las pestañas llegan con mucho volumen y en versión XXL. Para los ojos, el delineado en acabado gel intenso es lo más ‘In” para esta temporada, que te ofrecerá un delineado por horas sin que se corra.