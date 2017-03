Federer avanza a semis de Indian Wells por retiro de Kyrgios

INDIAN WELLS, California, EE.UU.— Roger Federer recibió un inesperado día de descanso y avanzó el viernes a las semifinales del Masters de Indian Wells gracias al retiro de su oponente Nick Kyrgios por una enfermedad estomacal.

Kyrgios, quien eliminó a Novak Djokovic en la ronda anterior, anunció en su cuenta de Twitter que no enfrentaría a Federer en los cuartos de final tras "pasar una noche en vela". El anuncio surgió un par de horas antes del encuentro.

"En este momento creemos que es una intoxicación por comida, y espero que no sea nada más", escribió el australiano. "Tras una noche en vela y enfermo estoy exhausto, y para jugar y tener posibilidades ante un gran campeón como Roger tengo que estar en mi mejor condición".

El retiro de Kyrgios imposibilitó el esperado duelo con el suizo.

"No me tomé esta decisión a la ligera, estos son los partidos que uno entrena para jugar, pero no estoy en condiciones de salir a la cancha", agregó.

Ninguno de los dos tenistas había sufrido un quiebre en el torneo, y su único duelo anterior requirió de tres desempates para dirimirse, en 2015 en Madrid.

"Yo estaba verdaderamente ansioso por jugar este partido", afirmó Federer, en declaraciones a los fanáticos que esperaban el comienzo. "Es una pena".

Federer despachó en poco más de una hora a Rafael Nadal en su último partido, y ahora enfrentará en semifinales al local Jack Sock, quien se impuso 6-3, 2-6, 6-2 al japonés Kei Nishikori.

"Estoy jugando gran tenis y no lo esperaba, porque todavía me encuentro en el comienzo de mi regreso", indicó Federer, quien conquistó en enero su 18vo título de Grand Slam, un récord, al coronarse en el Abierto de Australia. Lo logró pese a que las lesiones limitaron significativamente su actividad en 2016.

Federer, cuatro veces monarca en Indian Wells, avanzó también por un abandono de su rival en los cuartos de final de 2008.

En busca de que el público no se quedara sin espectáculo, los organizadores del torneo ofrecieron un duelo improvisado y amistoso entre Tommy Haas y Vasek Pospisil.

Pospisil sorprendió en la segunda ronda al británico Andy Murray, primer preclasificado, pero cayó ante Dusan Lajovic en su siguiente duelo.

En las semifinales de mujeres, que se realizaban el viernes, Elena Vesnina (14ta preclasificada) se medía a Kristina Mladenovic, y Karolina Pliskova (3ra) chocaba contra Svetlana Kuznetsova.

Serena Williams, la primera cabeza de serie, se retiró del certamen entes del comienzo, tras señalar que sufría una lesión de rodilla. Tampoco disputaría el Masters de Miami, programado para la próxima semana.