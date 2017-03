No hay indicios de espionaje a Trump

17/03/2017 12:00 AM - AP

Washington.- No hay indicios de que la Torre Trump fuera “objeto de espionaje” por parte del gobierno federal antes o después de las elecciones presidenciales de 2016. De esa forma, los dos miembros de mayor rango en la Comisión de Inteligencia del Senado, contradicen de manera directa las acusaciones del presidente Donald Trump. “Con base en la información que tenemos disponible, no vemos indicios de que la Torre Trump haya sido objeto de espionaje por ningún elemento del gobierno de Estados Unidos, ya sea antes o después de las Elecciones de 2016”, indicaron los senadores Richard Burr, republicano de Carolina del Norte, y Mark Warner, demócrata de Virginia, en un escueto comunicado conjunto.



No quedó esclarecido de inmediato el motivo que provocó el comunicado de los senadores. Burr y Warner fueron algunos de los ocho líderes del Congreso que fueron informados el viernes por el director del FBI, James Comey.



Los senadores se unieron a un creciente grupo bipartidista de legisladores que han disputado de manera pública las acusaciones de Trump, realizadas en una serie de tuits hace más de dos semanas. El mandatario acusó al expresidente Barack Obama de intervenir los teléfonos en su rascacielos de Nueva York y comparó el incidente con el Watergate.



Burr y Warner encabezan una de las tres investigaciones del Congreso sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, en las que entre otras cosas se indaga si personas cercanas a Trump tuvieron contacto con el Kremlin.



En una entrevista el miércoles con Fox News, Trump dijo que se enteró de las supuestas intervenciones por reportes noticiosos que se referían a comunicaciones interceptadas, a pesar del hecho de que él y sus asesores han criticado públicamente las noticias acerca de que las agencias del gobierno indagan los contactos entre personas cercanas a Trump con funcionarios rusos.

Nunes dice no hay informacion confiable

El representante republicano Devin Nunes, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que no ha visto información alguna que sustente las acusaciones. Insinuó que la afirmación del mandatario, realizada vía Twitter el 4 de marzo, no debe tomarse de manera literal. “¿Van a tomar esos tuits de manera literal?”, se preguntó.