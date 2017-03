“Klk con Klk”, el sonido viral que tiene “power”

El tema del cantante Ciky Viciny, “Klk con Klk”, ya había ganado popularidad en el ambiente urbano dominicano, pero es indiscutible que ha alcanzado su mayor “power” con ribete internacional desde que la estrella de las grandes ligas José Reyes se encargó de viralizarlo en el Clásico Mundial a través de las redes sociales.



Esa es la mejor bendición que le ha pasado en su carrera a Aneurys Mateo, nombre de pila del exponente urbano. “Me siento sumamente agradecido con el equipo de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2017, por tomar mi tema como una especie de canción oficial. Esto es un honor y un privilegio… Es un conjunto de buenos peloteros que tienen un corazón grandísimo con el que aman la patria”, expresó emocionado.



El tema estaba pegado en Santo Domingo, y en un momento de algarabía cuando la novena quisqueyana le ganó el partido al conjunto de Estados Unidos, el pasado sábado, José Reyes armó la fiesta de la victoria en los vestidores del Marlins Park de Miami, al ritmo de “Klk con Klk”.



Ciky Viciny recuerda que al poco tiempo José Reyes (Lamelaza) le escribió un mensaje directo a través de su cuenta oficial de Instagram, manifestándole su apoyo. Desde entonces “hablo mucho con José Reyes, quien me da buenos consejos. Me dice que me mantenga firme, para que no me aloque. Estoy muy agradecido de él porque fue el primero que impulsó esto, llevó ‘Klk con Klk’ a los vestidores y a los demás atletas les gustó... Ver a Tony Peña y a Moisés Alou bailando un dembow de este servidor fue para mí más que un honor”, expresó Ciky Viciny en una entrevista telefónica con elCaribe.



A partir de ese momento, la frase “Klk con Klk” se han convertido en tendencia en las redes sociales y en programas nacionales e internacionales. Tanto es su popularidad que ayer el sencillo encabezaba la lista de canciones virales de Spotify en la República Dominicana.



Varios cantantes dominicanos e internacionales, especialmente de Puerto Rico, lo han felicitado y mostraron su disposición de hacer colaboraciones.



Más que un rapero



Las canciones de Ciky Viciny provienen de esas vivencias y del lenguaje que predomina en los sectores marginados de la República Dominicana. “Cuando tú vienes de estos barrios tú vas a decir lo que se escucha ahí. Por eso, cuando hago las canciones es un reflejo del ambiente que me rodea, donde se ven los atracos, la policía en su movimiento... Simplemente estoy escribiendo y cantando lo que veo en el barrio”, afirmó.



Al describir su popular tema, dijo que a través de éste “estoy haciendo una historia de alguien que está visitando los barrios, en un son de saludo como ‘Klk con Klk’. Ando en una especie como de un guía turístico (risa), una anécdota resaltando estos barrios marginados, donde se dan cosas buenas y malas”.



Aneurys Mateo nació en Gualey. Su carrera inició a ritmo de rap, improvisando en la calle en el 2005, pero no es hasta el 2015, con “El sonido del 15”, que logra su primera pegada en la industria.



“Después tuve un pequeño stop, o como decimos aquí, una pequeña baja en la música, y es en este 2017 que ha llegado esta tremenda pegada con el tema ‘Klk con Klk’”, afirma el cantante y estudiante de sexto semestre de Publicidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).



No solo es rapero, también dice que es pintor y que estudió informática y electricidad. “Me quité un poco de los estudios por la pegada musical que he tenido, pero pienso seguir formándome en mi carrera universitaria”, añadió Ciky Viciny, quien viajará el 25 de marzo a New York para iniciar una gira promocional por importantes medios de comunicación. También prepara una gira por Europa.

Quiere que lo vean como un emprendedor

Ciky Viciny tiene un solo hermano de parte de su madre. Su progenitora falleció cuando tenía 9 años y quedó al cuidado de su abuela Aida. “Mi abuela me guió por el buen camino. Criar sola a un muchacho es difícil, y guiarlo en el barrio que estoy lo hace más complicado, por las malas influencias. Pero me voy por el buen camino”, dijo. Ahora su abuela vive en New Jersey, Estados Unidos, pero lo que más desea es no decepcionar a su “vieja”. Por eso se puso a estudiar “para no ser una escoria, quiero que me vean como un emprendedor”.