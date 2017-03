Puerto Rico se viste de gala en XXV edición de Premios ASCAP

El pasado miércoles, Puerto Rico se vistió de gala al presentar la XXV edición anual de los Premios de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) a la música latina. Se otorgaron galardones, entre otros, a Daddy Yankee, a la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico y al rapero boricua Vico C.



Rafael Ithier, director de la legendaria agrupación que ayudó a fundar y que en mayo próximo celebra sus 55 años, recibió de parte de Gilberto Santa Rosa el Premio ASCAP a la Herencia Latina, mientras que Vico C el Premio Vanguard, por sus respectivas carreras.



El Gran Combo de Puerto Rico, conocido por sus motes como “La universidad de la salsa” y “Los mulatos del sabor”, la fundaron en 1962 Ithier, el percusionista y bailarín Roberto Roena y el fenecido saxofonista Eddie “La bala” Pérez, entre otros músicos.



Por su parte, Vico C, uno de los pioneros del rap en español entre finales de la década de 1980 y principios de 1990, destacó a Efe el Premio Vanguardia, que recibió de parte de su compatriota Draco Rosa, “porque no puede repetirse” en la carrera de algún artista.



Otros artistas puertorriqueños que también recibieron galardones en el evento de ASCAP este jueves, fueron el reguetonero Daddy Yankee, Tommy Torres, Víctor Manuelle, Christian Daniel, Farruko, O’Neill y Ken-Y.” El premio a Compositor del Año recayó en el mexicano José Alberto Inzunza, mejor conocido como Joss Favela.



Asimismo, el galardón al Premio Canción Latina del Año fue a parar a “Duele el corazón”, escrita por varios artistas, entre ellos, el venezolano Silverio Lozada, e interpretada por el español Enrique Iglesias.