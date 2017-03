RD tiene el liderazgo de la aviación civil en la región, asegura la OACI

El director de la Regional de América del Norte, Centroamérica y el Caribe de la Organización Internacional de Aviación Civil Internacional (OACI), Melvin Cintrón, aseguró ayer que no ha visto otro país en la región con tanto liderazgo en aviación civil como República Dominicana.



Cintrón basa sus conclusiones en datos comprobables y medibles. “Son datos indiscutibles, que representan las auditorías que hemos hecho para medir el nivel de cumplimiento y de estándares”, expresó, cuando agotó un turno en la inauguración de obras complementarias en el Complejo Aeronáutico Dominicano Norge Botello Fernández, que encabezó el presidente Danilo Medina.



Cintrón, que antecedió en los discursos al director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Alejandro Herrera, no se zafó de los números cuando habló del tema aeronáutico y los avances logrados por República Dominicana en ese ámbito. Dijo que las auditorías que realiza la OACI -a nivel global- indican que el nivel promedio de cumplimiento con los estándares es de 63% y el de la región es 68%, mientras que en el caso particular de República Dominicana, el nivel de cumplimiento que se tiene alcanza el 90.63%. Cintrón es un funcionario de gran estatura en el tema, una autoridad en materia de aviación civil. Eso no entra en discusión. Como director regional tiene bajo su responsabilidad 40 países (21 Estados miembros y 19 territorios), lo que le acarrea gran compromiso, al tener que velar porque cada uno de ellos cumpla con los requisitos de las normas y estándares internacionales que garantizan un sistema de aviación seguro y eficaz. “La aviación de un país no se crea de espalda al pueblo, se crea en los hombros de líderes. Eso es lo que se ha demostrado en la República Dominicana, que ha tenido mucha visión y liderazgo en los temas de aviación”, apuntó Cintrón, generando aplausos entre los asistentes a la actividad de ayer en Punta Caucedo.



“La aviación debe importar mucho a un país porque no es solo una cuestión de conectividad… Es parte del mecanismo de desarrollo sostenible para los países. La aviación no es solo de los que pueden volar, sino de todos”, indicó.



Como parte del desarrollo que se persigue en la aviación civil y en su plataforma fue precisamente que el IDAC realizó las obras, inauguradas ayer. Se trata de una planta fotovoltaica que genera mil kilovatios de electricidad, la ampliación de aulas y oficinas de la Academia Superior de Ciencias Aeronaúticas, el Consultorio Técnico de Medicina Aeronáutica, la residencia militar, una cancha deportiva, una plataforma de exhibición de dos aeronaves para enseñanza, un helipuerto y una plaza en honor al primer director del IDAC, Norge Botello, quien ha sido declarado “Gestor de la nueva etapa de la aviación civil dominicana”.



Sobre el legado de Botello se presentó un documental, resaltando que le tocó asumir las riendas del tema aeronáutico dominicano en momentos difíciles para el país, que había perdido la categoría uno y la condición para volar a Estados Unidos, una situación adversa que duró 14 años. A Botello le tocó “poner la casa en orden” cuando llegó en 2004 a asumir las riendas de la entonces Dirección de Aeronáutica Civil.



“Ahora el país cuenta con un sistema aeronáutico maduro y trabajamos todos los días para mantener los logros alcanzados, para seguir desarrollando otros y para consolidar nuestro sistema aeronáutico en el alto nivel que ahora está situado”, le dijo el actual director del IDAC a los asistentes al acto de ayer. Informó que más del 95% de los turistas que visita el país lo hace por vía aérea. Gestionamos 200 mil operaciones aéreas anuales efectivas y seguras”, planteó.

Visión

Melvin Cintrón

Director regional de la oaci

El funcionario del organismo internacional resaltó los beneficios socioeconómicos de la aviación civil para un país. La mejor forma de hacerlo fue poniendo ejemplos. Calculó que por cada empleo directo que se crea en la aviación, llegan cinco más. “Cuando sale un turista de una aeronave o un negociante y se monta en un taxi, le da empleo a ese taxista y al otro que le echa combustible al taxi. Y cuando llega al hotel le da empleo a los del hotel”, expuso.



Mientras, Herrera, director del IDAC, resaltó que el país pasó de ser receptor de asistencia, a proveedor de asistencia aeronáutica de naciones hermanas, bajo el amparo de la OACI. “Frecuentes son las misiones de nuestros técnicos viajando a distintos países a prestar colaboración y asistencia, mientras otros envían su personal a capacitarse en nuestra Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA)”, apuntó.