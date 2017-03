“Desintoxícate” de la adicción a la Internet

18/03/2017 12:00 AM - AGENCIAS

En la era de la adicción a la tecnología, cada vez son más las personas que optan por desconectarse, es decir, dejan de lado el móvil, tablet u ordenador para poder disfrutar más del entorno y mejorar la salud mental. ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste a dormir sin consultar el teléfono justo antes de cerrar los ojos? ¿Hace cuánto que no dejas de visitar tus redes sociales o que sales de casa sin el celular? Si tu respuesta es “no lo recuerdo”, tal vez necesites hacer una desintoxicación digital.



En la era de la adicción a Internet, las redes sociales y la ansiedad digital, cada vez son más las personas que optan por algo radical: “desconectarse” de todo.



La adicción a la tecnología es estudiada e interpretada desde hace mucho tiempo, y aunque no está considerada como una enfermedad, los síntomas de las personas que utilizan en demasía sus artefactos tecnológicos son muy similares a aquellos que dependen de algún tipo de droga, según lo considera el analista y psicólogo, Marc Masio.



Movimiento



“Desconectar para reconectar” es el lema de Digital Detox de una de las organizaciones que inició el movimiento en San Francisco (EE.UU.), en 2012, justo un año antes de que el Diccionario de Oxford incluyera por primera vez el término digital ‘detox’ entre sus páginas.



Su fundador, Levi Félix, trabajaba sin descanso 70 horas a la semana en una ‘startup’, hasta que fue hospitalizado en 2008 por agotamiento. Poco después, cambió su computadora por una mochila, se fue con su novia a viajar por el mundo y se mudó a una isla remota en el sureste asiático.



La experiencia le inspiró a crear su empresa dos años y medio después para organizar retiros de yoga y meditación que ayuden a la gente a desconectarse de la tecnología. Desde entonces, el número de iniciativas con ese mismo propósito no ha dejado de crecer.

¿Por qué desconectarse del mundo digital?

Frances Booth, especialista en desintoxicación digital y autora de “La trampa de la distracción: cómo concentrarse en un mundo digital”, dice que necesitamos desconectar del mundo digital por razones de salud y productividad. “Mucha gente está estresada y abrumada por exceso de información y sufre por la demanda de estar constantemente conectada”.