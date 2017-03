Estudiantes de la UASD denuncian inseguridad

Estudiantes de varias federaciones estudiantiles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) denunciaron el incremento de atracos en los alrededores de esta casa de estudios. La información fue ofrecida por el estudiante universitario José Antonio Adames, quien aseguró que “muchos alumnos de la UASD ya no se sienten seguros cuando deben caminar en horas nocturnas por las inmediaciones de esta universidad”.



Adames habló en esos términos en el contexto de la presentación de la alianza entre la Frente Estudiantil Social Demócrata (FESD), el Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (Felabel) y el Frente Estudiantil Flavio Suero (FEFLAS), que conjuntamente presentaron al candidato Jimmy Zapata, para las próximas elecciones de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), a celebrarse el 24 de marzo.



Además, el rector de la universidad, Iván Grullón, reconoció que “la inseguridad también ha llegado a esta universidad, no obstante dentro del diálogo que mantuvimos acordamos con el ministro Gustavo Montalvo, que a través del 911 se incrementaría las cámaras de seguridad, no solo fuera, sino también dentro de la universidad”.