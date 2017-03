Fito Páez incluye a RD en “los recuerdos que olvidará”

Pocos habrán olvidado el disgusto de Fito Páez en su última presentación en el país cuando abandonó el show porque “había mucho ruido”. Él tampoco lo ha olvidado, y fue una de las primeras cosas que recordó al llegar al mismo escenario con su estilo despreocupado y pelo alborotado. “Hoy parecen ovejitas. La última vez empezaron a hablar; me desesperé y me fui. Hoy debería quedarme; de hecho, creo que me voy a quedar”, bromeó tras su primera canción “Dar es dar”.



Solo él, su piano negro, las anécdotas de sus canciones y una que otra vivencia que ha experimentado durante sus recién cumplidos 54 años de vida se hacían eco en Hard Rock Live, donde el cantautor interpretó 16 de sus tantos temas. Aunque por momentos se detenía a escuchar la algarabía y al público cantar con o sin él, también pidió silencio para presentar, a capela y sin micrófono, “Vengo a ofrecer mi corazón”.



El coreado y aclamado repertorio con el que Rodolfo Páez, nombre real, dio vida a “Mi piano, mis éxitos” en la República Dominicana incluyó, entre otros, temas como “11 y 6”, “La rueda mágica”, “El breve espacio en que no estas”, “Giros”, “Cable a tierra”, “Un vestido y un amor” y “Desarma y sangra”.



Al entonar “Recuerdos que no voy a olvidar” decidió cambiar la última estrofa y agregar: “Llegamos desde Santo Domingo, viajando desde Bogotá solo nos falta viajar por América, América de la libertad; mientras el mundo se va esfumando entre el dinero, la guerra y el temor”, lo cual fue tan ovacionado como cuando dijo “Me gustan más el polvo, el beso, el abrazo y la mirada porque son más seguros” previo a cantar “Al lado del camino”.



Con “Mariposa Technicolor” realizó una falsa despedida dejando “Y dale alegría a mi corazón”, de su álbum “Tercer mundo”, para el final real.



“Muchas gracias por tenerme en sus corazones durante tantos años. América Latina unida jamás será vencida”, exhortó al desaparecer definitivamente. El cantante recordó durante el concierto a su compatriota Charly García, quien según dijo tocaba al mismo tiempo en Buenos Aires, y a Pablo Milanés con quien ha grabado varios temas.