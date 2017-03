“Nosotros no somos un país que vende arte”

Aunque se puede considerar un artista joven, Ramón Sandoval (48 años) tiene una larga trayectoria en el mundo de las artes plásticas dominicanas. Su trabajo lo ha llevado a varios países y goza de reconocimiento nacional e internacional. Sus exposiciones son prolíferas, tanto a nivel individual como colectivas. El artista, nacido en Santo Domingo y egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, y quien se define como un “colorista” y “expresionista”, tiene una clara visión del papel que debe jugar el arte en la sociedad. Durante una conversación con elCaribe, sostiene que en el país los gobiernos no han sabido focalizar la inversión en las artes plásticas, lo que critica duramente, al plantear que se está desaprovechando una oportunidad hasta para promover la nación como marca.

Ramón Sandoval es un nombre reconocido en el mundo de las artes plásticas en el país, ¿cómo logró esa posición?

Tras mis estudios en Bellas Artes yo me dediqué a formarme con muchos talleres. Posteriormente realicé una maestría en color en La Habana, Cuba. Yo soy un colorista, me considero un colorista.



Usted ha explorado varias corrientes o estilos, ¿en qué etapa de su vida profesional se halla ahora?

Yo me considero un artista expresionista, dentro del arte expresionista yo no tengo una temática como artista, porque yo entiendo que artistas somos todos, pero en los últimos años yo estoy involucrado en un expresionismo más abstracto, un expresionismo ya ligado, ya saliendo de figuraciones, de formas, ya a mí no me interesa la forma, porque yo la forma la llevo en mis raíces y ya tengo el conocimientos de ella, yo no soy un pintor para crear gráficos o figuraciones, simplemente trato de expresarme y de la forma que trato de expresarme no es tan preciso.



¿Entiende que el Estado está jugando el papel que le corresponde en la formación y promoción de artistas plásticos?

Realmente el Estado está un poco atrasado en cuanto a la visión de crear una marca país con nuestros artistas. Si nos ponemos a analizar, y siempre hablo de Haití, los artistas plásticos haitianos son… tienen unas raíces auténticas, son bien caribeños, no sé si porque tienen su idiosincrasia que viene de África y han conservado una estructura, pero nosotros como pueblo de diferentes etnias y subculturas tenemos un arraigo a lo europeo.



Entonces, ¿usted entiende que no hay una identidad?

No hay una identidad porque los gobiernos han invertido poco en cuanto a la formación, el artista dominicano muchas veces es autodidacta, me refiero a un Ramón Oviedo, o a aquellos que no han pasado por Bellas Artes o no han estudiado arte, pero el Gobierno ha sido un poco irresponsable en cuanto a la propuesta cultural, que es una de las mejores industrias del mundo, la industria cultural juega un rol importante en el desarrollo de la marca de un país porque es lo que nosotros somos. Tú vez al Ministerio de Turismo que presenta proyectos, que hace ferias en Alemania y muchas veces llevan a artistas haitianos, llevan obras de artes haitianas y eso es para nosotros una vergüenza como pueblo, incluso llegó a decirse que los artistas plásticos dominicanos no hablaban español. Actualmente hay una tendencia, el país tiene una visión, el Gobierno tiene una visión, los sectores culturales tienen una visión y están todos divididos, aquí nadie quiere organizarse y aquí un proyecto cultural que debe tomarse cinco o seis años el Estado lo maneja como cualquier proyecto para enriquecer a un ingeniero, a un grupo de contratistas sin darse la oportunidad de desarrollar una propuesta seria.



¿Dice que el Estado no promueve ese sector?

Lo promueve o hacen cosas, pero lo hacen de una forma muy desorganizada deben de… hoy tenemos un ministro de Cultura, deben de nombrar grupos -y han nombrado- para desarrollar las artes, pero realmente esos grupos y esas funciones que el Ministerio está haciendo son muchas veces desorganizadas porque no parten de un objetivo. Aquí hay un museo a Duarte (Juan Pablo) y eso debió de hacerse con tiempo, porque si tú te pones a analizar muchos de los proyectos culturales que hacen aquí son tonterías, no tienen la calidad, la madurez, no tienen el tiempo porque lo quieren hacer fácil, en poco tiempo, porque lo que les interesa es lo que se van a ganar, no les interesa crear un proyecto con calidad y eso es lo que ha pasado. No es que los gobiernos no han invertido, no es que no han hecho una inversión en el arte, sino que se han quedado como nosotros somos como país, algo de segunda mano.



¿Entonces, entiende que se proyecta poco el arte dominicano en el exterior?

En el exterior hay grupos que proyectan el arte, pero no tienen respaldo, no hay respaldo. Nosotros no somos una nación que nos vendemos culturalmente como de artistas, nosotros lo que vendemos es otra cosa en el exterior, nosotros vendemos de todo en el exterior menos artes plásticas; las artes plásticas o visuales, como quieran llamarle, no tienen un mercado, un escalafón o una dirección como lo tienen los artistas cubanos, como lo tienen los americanos; nosotros no somos un país que vende arte, nosotros vendemos plátanos, tú no oyes eso ahora de plátano power, eso es desagradable, eso no es ícono dentro de una visión; nosotros en vez de vender una marca país, como lo hace Cuba, Haití o Colombia con Botero, como pueblo no tenemos identidad, nosotros somos cherchosos.



Al parecer esos estudios influyeron su estilo, pues mirar una obra de Sandoval da la impresión de que se está ante un estallido de color…

Anteriormente yo era muy explosivo en cuanto a los colores, porque me consideraba muy caribeño, pero a medida que uno va adquiriendo más conocimientos dentro de la plástica, uno se da cuenta de que el color puede ser gris, tú puedes ser colorista con una tendencia de dos o tres colores. Eso fue lo que estudié y eso fue de mucho provecho e influencia en mi arte. Soy un técnico en preparación y consistencia en tinte y pigmentos. Yo mismo preparo mi pintura, compro mis pigmentos y la preparo.

