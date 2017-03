Otro crimen en los alrededores del Faro a Colón

Otra vez los alrededores del Faro a Colón, en el municipio Santo Domingo Este, vuelve a ser el escenario de un crimen. La mañana de ayer mataron de un disparo en la cabeza a un hombre de unos 27 años. Según las declaraciones que un testigo le ofreció a la Policía, el hecho se produjo poco antes de las 6:00 de la mañana. El hombre, aún no identificado estaba parado cuando otros dos a bordo de un carro blanco se acercaron, dispararon y emprendieron la huida.



Hasta ayer la víctima no había sido identificada porque no portaba documentos personales en el momento en que fue ultimado. Solo se sabe que al momento de su muerte estaba vestido con un jean azul y un poloshirt negro con verde.



El portavoz de la Policía, Nelson Rosario, explicó las características del occiso: “Era de tez oscura, cabello negro, de unas 140 a 160 libras aproximadamente y medía 5’6 de estatura”. Nelson Rosario además reveló que son cuatro los cuerpos que han sido encontrados en esa zona en los últimos seis meses.



Mientras que moradores de los barrios Villa Duarte y Mirador del Este, que circundan el Faro a Colón, se quejaron de que en la zona no hay ninguna vigilancia policial, situación que es aprovechada por delincuentes y criminales para cometer crímenes y delitos.