Caso Odebrecht genera fuertes choques en PLD

La acción de Felucho Jiménez de ir a varios medios de comunicación a denunciar supuestas sobrevaluaciones de obras colocó al PLD en el centro del caso de corrupción ligado a la constructora.



Mientras un sector del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hace un esfuerzo por modernizar y movilizar esa organización con la aplicación de las resoluciones del VIII Congreso, la pasada semana recibió un golpe en su imagen con el agravante que el ataque no provino de sectores de oposición, sino de uno de sus más connotados dirigentes y miembro del Comité Político, Félix (Felucho) Jiménez, que denunció que supuestamente la cúpula de la organización conocía de las sobrevaluaciones de obras construidas por Odebrecht.



El secretario general del (PLD), Reinaldo Pared Pérez, y el dirigente Franklin Almeyda, han acusado a Jiménez de tratar el tema por un interés personal y no institucional.



“Era evidente que ni debía desviarse el curso de la carretera del Coral, ni debía construirse con características estructurales, sino era de última generación. Se desestimó el planteamiento de Felucho porque su interés era personal no profesional y se inauguró finalmente en 2012. Como se ve, no fue un tema de sobrevaluacion, sino de calidad y sobre todo técnico para que fuera aprovechable para el Este, región turística”, asegura Almeyda en un artículo que publica hoy en este diario.



De su lado, Pared Pérez dijo que solo en una ocasión el Comité Político debatió el tema Odebrecht y fue cuando trataron sobre la autopista del Coral y que fue a solicitud de Jiménez que pidió cambiar el trazado de la vía “por un interés personal”.



La acción de Jiménez rompe la práctica peledeísta de dirimir los asuntos conflictivos a lo interno de la organización, en lugar de debatirlos en público y los medios de comunicación.



Leonel ha advertido el peligro de las diferencias



El presidente de la organización, Leonel Fernández, ha alertado del peligro de los conflictos internos por falta de adversarios externos. “Sabemos que la cohesión interna se da cuando hay alguien afuera que desafía, que reta, pero como nadie nos está amenazando desde afuera el temor es que los conflictos se concentren al interior del partido”, reflexionó Fernández.