Fallece Chuck Berry, una leyenda del rock ‘n’ roll

Chuck Berry, el primer narrador y guitarrista estrella del rock, que reflejó la alegría y la rebeldía de esta música en clásicos como “Johnny B. Goode”, “Sweet Little Sixteen” y “Roll Over Beethoven”, murió el sábado en su casa al oeste de Saint Louis a los 90 años.



El artista fue hallado inconsciente alrededor de las 12:40 de la tarde, según indicó en un comunicado la policía del condado Saint Charles en Missouri. Los intentos por reanimarlo fracasaron, y fue declarado muerto poco antes de la 1:30 de la tarde.



Su repertorio abarca unas tres docenas de canciones y su influencia fue incalculable. Los Beatles, los Rolling Stones y prácticamente cualquier grupo que se considere de rock ‘n’ roll, pasando por las bandas que ensayan en garajes hasta las que llenan estadios, tienen una deuda con el artista.



Berry, ya cerca de los 30 años y antes de su primer gran éxito, escribía canciones que conectaban con los adolescentes de la época y se mantenían frescas décadas después.



“Sweet Little Sixteen” describió el mundo de las fans del rock ‘n’ roll, una incipiente e inocente oda a las jóvenes a las que posteriormente se les conoció como “groupies” (“admiradoras”).



“Todo lo que escribí no era sobre mí, sino sobre las personas que escuchaban”, declaró alguna vez el artista, quien fue exaltado al Salón de la Fama del Rock and Roll, junto a Presley, Holly, Little Richard y otros músicos, en el 1986.



“R.I.P. y paz y amor Chuck Berry señor música de rock ‘n’ roll”, tuiteó Ringo Starr en reacción al fallecimiento. “Sólo déjame escuchar algo de esa música de rock ‘n’ roll...”, afirmó el baterista de los Beatles, en una cita de un éxito del cantautor.



Charles Edward Anderson Berry Sr, nombre real del cantante, nació el 18 de octubre de 1926 en Misuri. Tenía cuatro hijos.