Jennifer López y Alex Rodríguez, “cortados con la misma tijera”

La relación amorosa entre Jennifer López y Alex Rodríguez ya es un secreto a voces. Primero las fotos en un yate en Las Bahamas; luego, la cantante compartió y eliminó de su historia en Instagram una imagen de ambos, han sido vistos saliendo, por separado, de los mismos lugares, después una persona cercana a JLo aseguró a US Weakly que “la pareja” está junta desde hace aproximadamente dos meses, y ahora, la hermana del pelotero, Susy Dunand, comparte fotografías con la cantante y la llama “Cuñis”.



“Él fue tras bastidores a saludarla e intercambiaron números luego de ver su show All I Have en Las Vegas. Apareció en el momento justo, le sacudió los pies a ella. Primero vinieron los mensajes de texto y después flores. Le envió un montón”, dijo la fuente al medio estadounidense.



Previamente, a la intérprete de “Jenny From The Block” se le vinculó sentimentalmente con el rapero Drake y A-Rod mantenía una relación con la bióloga Anne Wojcicki.

Jennifer López, de 47 años, se ha caracterizado por tener una vida sentimental activa y sin muchos datos ocultos. Ha sostenido varias relaciones caóticas y algunos romances que nunca fueron del todo confirmados, al igual que Rodríguez.



La lista de amores de JLo empieza con David Cruz. Duraron juntos 10 años. A esta relación le siguieron el actor Wesley Snipes, siete años mayor; Ojani Noa, a quien conoció cuando era camarero en un restaurante, se casaron pero solo duró poco más de un año. Ojani es cinco años menor que ella, al igual que el productor y rapero Sean Combs, o P. Diddy, con quien estuvo durante dos años.



El segundo matrimonio de la intérprete fue con Chris Judd, bailarín principal en el videoclip “Love don’t cost a thing”. Se rumoró que el actor y director de cine Ben Affleck, tres años menor, fue el causante del divorcio. Posteriormente se comprometieron y terminaron. Seis meses después ella sí se casó, pero con el salsero boricua Marc Anthony, quien se convirtió en el tercer, último y más largo matrimonio de La Diva del Bronx y padre de sus hijos Emme y Max. Tras su divorcio, empezó a salir con el bailarín principal del video de “Dance Again”, Casper Smart, nada más y nada menos que 18 años menor.



Meses después de que se terminara la relación con Smart, JLo fue vista en actitud romántica con el rapero y productor musical, 17 años menor, Drake. También a la actriz se le vinculó con el empresario artístico Tommy Motola (20 años mayor), con el bailarín ucraniano Maksim Chmerkovskiy, del reallity “Dancing with the stars”, 10 años menor, y con el Dj Calvin Harris, de 33 años.



La Diva del Bronx se presentará en Altos de Chavón el próximo 15 de abril y A-Rod podría ocupar uno de los asientos del anfiteatro, quien no se queda atrás con su lista de amores fallidos. La única vez que se casó fue con Cynthia Scurtis, una psicóloga tres años mayor. Tuvieron dos hijas, Natasha Alexander y Ella Alexander.



Fue mencionado con la bailarina exótica Joslyn Noel Morse, y en el 2008 se anunció su divorcio y se rumoró sobre una relación con Madonna, 17 años mayor.



Desde entonces, han sido mencionadas como parejas sentimentales del pelotero de 41 años, de origen dominicano, la modelo fitness Alicia Marie, Candice Houlihan, stripper y pole dance un año menor que él, la modelo Melissa Brito, actriz de la Bethenny Frankel, quien es cuatro años mayor; la actriz Kate Hudson, cuatro años menor, con quien duró poco más de un año.



Su próxima novia fue Elaine Spottswood, una empresaria y decoradora de interiores siete años menor, a quien le siguió Cameron Díaz, quienes estuvieron juntos por más de un año y medio; ella es dos años mayor que él, aunque la próxima es uno menor, Torrie Wilson, modelo y estrella de la lucha libre WWE. Ésta logró sostener una relación de poco más de tres años con el beisbolista.



Al ex tercera base de los Yankees de New York también se le vinculó sentimentalmente con la actriz Demi Moore, 12 años mayor que él; con la modelo Kyna Treacy, ocho años menor; la presentadora de televisión Julianne Hough, 13 años menor; Jessica Sikely Canseco, quien era camarera en Hooters y luego modelo, escritora y esposa del beisbolista José Canseco en el momento que se le relacionó con Rodríguez. También, tres años mayor, Ella Magers, experta fitness y Personal training de 35 años, y la modelo fitness de 40 años, Erin Simmons.



Finalmente, la antecesora de JLo fue Anne Wojcicki. Estuvieron saliendo durante un año. Ella es una bióloga marina de California que recibió una fortuna tras divorciarse de uno de los cofundadores de Google, Serguéi Brin, tras ocho años de matrimonio y dos hijos.

Jennifer López y Alex Rodríguez podrían haber encontrado a su segunda, o veinteava, mitad y convertirse en otra de las parejas poderosas del showbiz. En el 2016, medios internacionales aseguraron que la fortuna del beisbolista era superior a los 300 millones de dólares mientras que en el 2015, JLo estuvo entre las cantantes con mayor riqueza registrando más de 315 millones de dólares.