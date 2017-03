Montaner y Sin Bandera comparten el éxito de dos noches inolvidables

El romanticismo se volvió a apoderar del Palacio de Los Deportes con dos noches en las que Ricardo Montaner y Sin Banderas presentaron lo que llamaron “lo mejor de su repertorio”.



La primera sorpresa de la noche fue la hora de inicio. Pautado para las 8:30 de la noche, el concierto empezó solo 13 minutos después con el dúo intérprete de “Kilómetros” quienes además de recorrer los temas que popularizaron antes de su separación, presentaron los últimos que han grabado los que fueron tan aplaudidos y coreados como los demás.



Acompañados de dos coristas y ocho músicos interpretaron “Y llegaste tú”, “Amor real”, “Mientes tan bien”, “Te vi venir”, entre otras que sumaron 15 canciones.



“Este concierto los hará vibrar, recordar y llorar”, dijo Noel al llegar. Al cantar “Sirenas”, luego que Leonel presentará la banda compuesta por músicos de Costa Rica, México y Argentina, las miradas fueron desviadas del escenario cuando el argentino Noel Schajris apareció entre el público.



Luego de despedirse, 52 minutos después, el escenario volvió a tomar color develando a las cuatro esbeltas coristas y 21 músicos de Ricardo Montaner, quien tras cinco canciones, “Será” y “El poder de tu amor” entre ellas, se dirigió al público que lo recibió de pie.



“¿Cómo están mis vecinos? Tengo que reconocer, que venía un poco asustado porque canté aquí hace como 6 meses, y normalmente uno no repite un país así tan seguido.



Quiero que sepan que a partir de ahora voy a cantar canciones deJohnny Ventura, Juan Luis Guerra... puro merengue”, bromeó. El cantante de origen argentino entre anécdotas, saludos y recorridos por el escenario, interpretó 23 temas completos entre ellos “Me va a extrañar”, “Tan enamorados”, “Bésame la boca”, “La gloria de Dios”, “Déjame llorar” y las bachatas “Dame tu consentimiento” y “Se desesperaba”.



Protagonizó un emotivo momento al presentar “Aunque ahora estés con él”, en cuyo videoclip describe la situación social y política de Venezuela. De inmediato, aproximadamente cinco banderas venezolanas, gorras y pañuelos, se hicieron visibles en el lugar. El artista se despidió con “La cima del cielo”.

Montaner: “Ustedes me emocionan mucho”



“Voy a cantar una canción que se la hice hace un poco a mi Venezuela y aunque me inspiré en mi país quiero cantarla en realidad haciendo un homenaje a todos los dominicanos porque han abierto en esta época de crisis sus puertas a los venezolanos… no por nada elegí un rincón de este lugar para venir a ponerme viejito”, dijo con visible nostalgia el cantante al interpretar “Pequeña Venecia”. “Yo no sé qué hacer hoy; esto no estaba programado. Me emocionan mucho ustedes... son muy especiales para mí”, agregó.