Suárez y Messi condujeron el triunfo del Barcelona

20/03/2017 12:00 AM - AP

BARCELONA. Luis Suárez encarriló ayer el triunfo del Barcelona , 4-2 sobre el visitante Valencia.



De su lado, Lionel Messi lo materializó con dos goles que refuerzan su condición de máximo cañonero de la liga española y sirven al equipo azulgrana para mantenerse a tres puntos del líder, Real Madrid.



Los blancos, que el sábado ganaron 2-1 en cancha del Athletic de Bilbao y tienen un partido pendiente contra el Celta de Vigo, comandan la clasificación con 65 unidades por las 62 del Barsa, justo antes del parón por partidos de selección.



Suárez niveló a los 35 minutos el tanto inicial de Eliaquim Mangala (29) por el Valencia, y sumó su 21ra diana del torneo, mientras que el doblete dejó al argentino Messi (45 y 52) con 25 redes en su cuenta.



“Messi no tiene límites. Ha roto todos los récords y los romperá. Son números solo a su alcance. Como aficionados, lo echaremos a faltar en el futuro”, comentó el técnico, Luis Enrique.



Los “chés”, que tras la expulsión de Mangala lograron empatar gracias al exbarcelonista Munir El-Haddadi (45), ya no tuvieron respuesta, encajaron el cuarto de su propio ex, André Gomes (88) y bajaron al 14to lugar por la 28va fecha.



Anteriormente, Diego Simeone le ganó la partida a su compatriota Jorge Sampaoli en el esperado duelo entre entrenadores argentinos, y el Atlético de Madrid se impuso por 3-1 al Sevilla para acortar distancias con el equipo andaluz.



Los sevillistas siguen terceros con 57 puntos, pero el Atlético cuenta ya 55 y refuerza sus opciones de asaltar el podio, mientras se distancia en siete unidades del quinto, Villarreal.



En otros partidos, el Celta de Vigo venció 1-0 al Deportivo La Coruña con gol de Iago Aspas (74) y sigue undécimo. Los coruñeses bajaron al 16to lugar, aunque se mantienen lejos de la zona del descenso que siguen ocupando Sporting de Gijón y Granada. Los gijonenses ganaron 3-1 al cuadro andaluz, y Leganés y Málaga empataron sin goles.