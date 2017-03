EE.UU. con una prueba de fuego hoy ante Japón

Japón será el próximo rival de la selección de Estados Unidos cuando ambas novenas se midan hoy en Dodger Stadium, en lo que será el penúltimo juego del Clásico Mundial de Béisbol. Japón está en búsqueda de su tercer título en los primeros cuatro Clásicos y en cada edición han llegado a la semifinal. Japón disputó su último juego de exhibición el domingo, una derrota por 3-2 ante los Dodgers en Camelback Ranch. Los japoneses perdieron ante los Cachorros y los Dodgers este fin de semana y aunque tienen marca de 6-0 a estas alturas del Clásico Mundial, esta no es la forma en la que querían llegar al juego de eliminación directa contra Estados Unidos.



El derecho de los Nacionales, Tanner Roark, ha sido anunciado para abrir por Estados Unidos. Los japoneses aún no han nombrado formalmente a su abridor, pero probablemente será el as del equipo, Tomoyuki Sugano, un derecho de 27 años que lanza con los Yomiuri Giants.



“Debería ser un gran juego”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts. “En cualquier día en el que tengas pitcheo, uno nunca sabe. Roark puede ser un tipo dominante. Esos tipos van a correr, van a pelear cada turno, van a jugar buena defensa. Estoy seguro que van a utilizar a sus mejores brazos. Así que espero que sea un juego cerrado”. Estados Unidos y Japón se han enfrentado dos veces desde que se creó el Clásico en el 2006, con una victoria por bando. Para los japoneses, su mejor jugador, Shohei Otani, quien se desempeña como lanzador y bateador designado, no pudo participar debido a una lesión en el tobillo derecho.