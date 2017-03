Comienza a “trabajar” tu figura para Semana Santa

El consumo de alcohol y una dieta desequilibrada son los principales enemigos cuando se busca perder las libras de más. Con la aproximación de Semana Santa son muchos los dominicanos que optan por irse de vacaciones a los campos, en donde, además de visitar sus familiares aprovechan para recrearse en ríos y playas. Esta última, es una de las razones por las que la mayoría, sobre todo las mujeres, desean mantener o alcanzar el peso deseado para exhibir sus cuerpos y trajes de baño en los balnearios.



Sin embargo, algunas personas no logran alcanzar su objetivo de adelgazamiento, debido a que no saben cuáles son los pasos a seguir para llegar a este fin: combinar los ejercicios con una dieta saludable.



Para lograrlo, la nutrióloga Annie Veloz aconseja tener en cuenta los pasos descritos a continuación:



Primero: Veloz señala que no se debe saltar ninguna de las cinco comidas, porque es mejor comer que dejar de hacerlo. Destaca que la clave está en saber qué alimento elegir y a qué hora.



Recuerda que si comes a lo largo del día, en un espacio de tres a cuatro horas entre cada comida, el cuerpo siempre tendrá energía disponible para poder funcionar y el metabolismo será más eficiente.



“Hay que tomar mucho líquido para estar hidratado, en especial los días de calor”, dice la nutrióloga. Por lo que sugiere consumir agua, antes que gaseosas o refrescos azucarados.



Al mismo tiempo, menciona que se debe excluir de la dieta el alcohol, ya que es una de las principales fuentes de calorías vacías que muchas personas ingieren. Su consumo produce acetato (un tipo de sal) que impide quemar la grasa acumulada en el organismo. “El alcohol te deshidratara aún más, e incluso aportará una gran cantidad de calorías”, indica la especialista en nutrición.



Asimismo, plantea que se debe hacer una comida fuerte por día. En la noche lo ideal es consumir alimentos livianos como sopas, un ceviche, entre otros, pero evitando aquellas que son ricas en grasa o frituras porque te provocarán un aumento de peso y digestiones pesadas.



“ No elimines por completo los hidratos de carbono, dado que proporcionan la energía que necesitarás durante el día. Elige cereales y pastas integrales”, sugiere Veloz.

La doctora también invita a elegir meriendas saludables, como por ejemplo, frutas frescas de temporada, yogurt bajo en grasa, barras de cereal, nueces o zanahorias y apio.



Si vas a tomar sol, además de estar hidratada y con protectores solares, debes consumir alimentos antioxidantes como frutas y vegetales verdes, entre las que debes incluir zanahorias, sandía y tomates.



Al día, trata de consumir cinco piezas de frutas de todos los colores, ya que cada una de ellas nos aporta una serie de vitaminas. Además, dotan al organismo de las vitaminas, los minerales y la fibra que necesita. Con relación a los ejercicios, si no puedes ir al gimnasio, camina o corre. “Lo importante es practicar alguna actividad física diariamente, por lo menos de 30 a 45 minutos”, indica Veloz.