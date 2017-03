Eladio Martínez deposita carta ante autoridades para investigar incidente contra Josefa Castillo

Santo Domingo.- El empresario y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana Eladio Martínez, informó que depositó sendas cartas ante la Procuraduría, la Policía Nacional y la Cámara de Diputados, para que ordenen una exhaustiva investigación con respeto al incidente en que se vio envuelta la diputada Josefa Castillo.

Las cartas fueron entregadas al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, al director de la PN mayor general Nelson Peguero Paredes y la presidenta de los diputados Lucía Medina.

Martínez explicó que tomó esa decisión debido a que la alta dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM), encabezada por su presidente Andrés Bautista, organización a la que pertenece la congresista Castillo, pidió en el día de ayer que él sea investigado en torno al referido incidente.

Agregó que su nombre ha salido a relucir en vista de una polémica pública que mantiene con dicha legisladora, quien ha lanzado graves acusaciones en su contra por el hecho de él haber comprado unos terrenos al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en el municipio de Andrés Boca Chica, transacción está que se realizó cumpliendo con todo el marco legal establecido por las leyes y la Constitución de la República.

“Mi único pecado que he cometido ha sido haber comprado unos predios al CEA, como lo han hecho otros reconocidos empresarios del país, así como otros ciudadanos entre los que se encuentran la diputada Josefa Castillo”, proclamó Eladio Martínez.

Al desvincularse de al incidente en que se vio envuelta dicha congresista, el reconocido empresario de la zona Oriental dijo esperar que las autoridades antes citadas profundicen las investigaciones hasta establecer la verdad, y que los resultados sean ofrecidos a la población a la mayor brevedad posible.

“Todo el que me conoce sabe que soy un hombre cristiano, de una trayectoria impoluta tanto en mi quehacer empresarial, político, así como funcionario cuando me ha tocado desempeñar un cargo en la administración pública, y que jamás me he visto envuelto en ningún incidente ni polémica pública con nadie”, señaló Martínez.

Aseguró que todas las documentaciones sobre la compra de los terrenos al Consejo Estatal del Azúcar están al día, y que los mismos están a la disposición de las autoridades para que hagan cualquier tipo de pesquisa, si así lo desean.

Lamentó que un tema como el de la corrupción que debe ser una preocupación de todos los ciudadanos se quiera trivializar con el único interés de obtener capital político, cuando lo correcto es que la justicia haga su trabajo sin ningún tipo de presión.

Por lo que exijo a la dirección política del PRM que al final de las investigaciones cuando salgan a relucir los verdaderos autores intelectuales y materiales se reúnan de igual manera en rueda de prensa a limpiar el daño que han querido hacerme a mí y a mi familia tratando de tirar lodo sobre mi honor y mi moral.

Garantizó que seguirá trabajando y creando empleos en la provincia de Santo Domingo, como lo ha hecho hasta ahora, siempre apegado a la ética, la honradez, los valores familiares y cristianos los cuales son el norte de su conducta.