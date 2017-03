Juegos de poder

21/03/2017 12:00 AM - El Caribe

La batalla por el poder, y por el control del poder en el PLD no tiene límites. Las inocultables diferencias lo son porque trascienden a lo público, y se dicen cosas inimaginables hasta que no ocurren. El uso de cualquier medio para ganar ventaja o posicionarse puede llegar al extremo de poner en juego la cohesión interna. También arriesga la vieja imagen de partido disciplinado, que sería lo menos. En la actual coyuntura se apuesta una vez más a la anulación del contrario mediante el procedimiento de empuje hasta el fondo en el fango aquel. Quienes obran de ese modo no calculan que el descrédito podría ser total. La factura se la podrían pasar a todos…