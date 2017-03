Mayweather vs. McGregor deformaría el boxeo

21/03/2017 12:00 AM - Carlos Nina Gómez

Parece que ya, sin más dilación, se concretará la propagada pelea que posiblemente en junio protagonizarán el boxeador Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor, atleta de las artes marciales mixtas. Si finalmente esa pelea es una realidad, y que sin dudas concitará la atención del mundo deportivo, ¡constituirá una distorsión “sin precedentes” para la seriedad del boxeo profesional a nivel de todo el orbe! Es lo que opinan reputados analistas tras reflexionar en torno al anunciado combate que tendrán en Las Vegas, Nevada, Mayweather Jr. y McGregor. “Si esto ocurre oficialmente”, precisan analistas, “entonces sería una clara distorsión al boxeo rentable”. Al tiempo de que Mayweather ganaría fácil a un rival novato en el boxeo rentable.



De acuerdo con las más recientes crónicas, publicadas por medios noticiosos de Estados Unidos, todo indica que la multimillonaria pelea entre el campeón Floyd Mayweather, quien acaba de cumplir 40 años de edad, y que tiene un inmaculado registro de 49-0, con 32 victorias por nocaut, y la máxima estrella de las artes marciales mixtas, será una realidad. El nombre de Mayweather, aunque está retirado de los ensogados, se mantiene en la palestra... y la prensa no deja de citarlo cada vez que se comenta que puede regresar y enfrentar a McGregor, quien con apenas 28 años, es una celebridad del deporte mundial por sus grandes éxitos como atleta de las artes marciales mixtas.



Mayweather, en una fiesta (privada) para celebrar su cumpleaños número 40, invitó a personalidades del espectáculo... entre estas Mariah Carey, Justin Bieber, el rapero Fat Joe, la modelo Nicole Murphy y el basquetbolista Allen Iverson, entre otros tantos, según se publicó en los diarios de Estados Unidos. McGregor, en declaraciones hechas el pasado sábado, proclamó que “hay muchos negocios en Las Vegas y tendré mi licencia en la Comisión de Boxeo de Las Vegas. Entonces veremos dónde está Floyd”.



Y se da por seguro que la Comisión Atlética de Nevada también le otorgará a McGregor la licencia de boxeador profesional. El pasado viernes, en declaraciones a la prensa de Estados Unidos, Mayweather confirmó que “ya quiero que esta pelea sea realidad y salgo de mi retiro para pelear con McGregor”. Se espera que McGregor dé su respuesta a lo declarado por Mayweather. Y se asegura que su respuesta será “sí, vamos a pelear”.



Más millones, pero...



El dos de mayo del 2015 Mayweather, en la llamada “pelea del siglo” con Manny Pacquiao, logró llevarse a sus arcas más de 150 millones de dólares. Además de vencer, por decisión unánime a Pacquiao y ratificar su condición de campeón welter, el parlanchín púgil estadounidense se convirtió en el boxeador más millonario en la historia del boxeo de paga. Si se pacta el combate con McGregor, Mayweather ganaría, por lo menos, otros 100 millones de dólares y su rival unos 15 millones.



Se critica que el invicto Mayweather, en vez de ir a una pelea-show mediático -afirman- con McGregor, debería ir a la anhelada revancha con Pacquiao quien, agregan, sigue en activo porque desea volver a contender con su llamado “archirrival”. Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ha declarado que “he platicado con Mayweather y su posición es firme de que se mantiene en el retiro. Pero si él regresa a pelear y lo hace en boxeo, será una pelea más que deberá de contar en su récord”.



Se plantea que Mayweather no acepta ir a un combate con McGregor con las reglas de la UCF. Si finalmente suben a un cuadrilátero, será con las reglas del boxeo por lo que al millonario peleador púgil estadounidense, si derrota -y los analistas afirman que lo lograría sin problemas- a McGregor, llevaría su expediente profesional en 50-0. Sin embargo, si se cumple esa teoría, para Mayweather no habrá mucha celebración al tiempo de que los más calificados expertos concluirían con esta categórica opinión: Sería una fea distorsión al boxeo profesional.