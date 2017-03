El CAID eleva calidad de vida a familias y niños

La primera dama Cándida Montilla de Medina aseguró que el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) eleva calidad de vida a familias y niños con Síndrome de Down en el país. La primera dama Cándida Montilla de Medina hizo un llamado a todos los dominicanos y dominicanas. Exhortó a luchar para lograr que los conciudadanos con Síndrome de Down tengan acceso igualitario a la salud.



Asimismo, abogó por el pleno acceso de las personas con esta condición a la educación y el trabajo.



En ocasión del Día Mundial del Síndrome de Down, llamó a reflexionar sobre la inclusión. De igual manera, sobre la necesidad de restituir derechos que los prejuicios han provocado a través del tiempo. Para tales fines, el Despacho de la Primera Dama creó el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID). Se trata de la primera acción del Estado en toda su historia a favor de la infancia con habilidades diferentes.



El buque insignia de la primera dama es una de las más grandes obras de amor al prójimo. Se enmarca en las políticas del Gobierno de Danilo Medina para lograr la equidad y la inclusión social.



Estas políticas favorecen a las familias cuyos niños tienen la condición de Síndrome de Down. Igualmente, trastornos del espectro autista (TEA) y parálisis cerebral.



El CAID ha logrado cambiar paradigmas y resurgir la esperanza. Además, eleva la calidad de vida de los niños y niñas con habilidades diferentes y sus familias. Impulsa una nueva cultura de inclusión social. Hasta el momento, 102 niños y niñas con Síndrome de Down han sido evaluados en el CAID. Incluye a Santo Domingo Oeste y Santiago. El tercero de los CAID, el de San Juan, está inmerso en su plan piloto.