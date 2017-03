De Colombia, a RD a las Grandes Ligas

Miami, Florida.- Edgar Rentería, Julio Teherán y Jonathan Solano son parte de una minoría de jugadores colombianos que han dejado sus huellas en la pelota invernal dominicana. Sus actuaciones con los Tigres del Licey les cayeron como “anillo al dedo”, gracias a que pudieron perfeccionar más su desarrollo y ponerlo en ejecución en el béisbol de las Grandes Ligas.



“La República Dominicana tiene un significado muy especial”, expresa Rentería, nativo de Barranquilla. “Cuando joven fui a jugar con el Licey. Aprendí mucho del estilo de juego que allí desarrollan. Es muy diferente al de mi país. En Dominicana se juega con más agresividad y es por eso que muchos quieren jugar invierno por el provecho que le pueden sacar”, agregó.



El campocorto militó una temporada con el conjunto azul (1996-97), cuando apenas tenía 21 años. En 26 partidos disparó 25 hits, con seis carreras remolcadas y 12 anotadas. Bateó .284 y se ponchó en 16 ocasiones. “La calidad de juego en Dominicana es excelente y son muchos los jugadores que han pasado por allí y que hoy son importantes figuras en las Grandes Ligas. Si volviera a jugar pelota regresaría otra a vez a Dominicana”, expuso Rentería, quien antes de poner a prueba sus condiciones como jugador en la pelota invernal criolla, ya daba sus pasos en las Grandes Ligas con los Marlins.



Mientras que para Teherán, a quien los Bravos de Atlanta le encomendaron la responsabilidad de lanzar el primer partido de la temporada de las Grandes Ligas ante los Mets de Nueva York el tres de abril, su paso por República Dominicana le ha dado buenos dividendos.



“Tuve la oportunidad de jugar en 2012 en la República Dominicana y eso me ayudó mucho en mi carrera. Había estado en las Grandes Ligas, pero no me había consolidado después que jugara con los Tigres del Licey. Vi que el nivel era muy alto, un nivel que me ayudó bastante. Ir a allá e irme bien, regresé con mi mente totalmente diferente y pude hacer el equipo y a la vez consolidarme en las Grandes Ligas”, expresó el derecho nativo de Cartagena. En la estación invernal 2012-13, Teherán participó en siete partidos como abridor con el conjunto azul, compilando marca de 2-1 y efectividad de 3.23 producto de 24 hits, 12 carreras (11 fueron limpias) en 30.2 tercios de entradas. Ponchó 24 y solo transfirió nueve.



Asimismo, otro que también pudo sacarle provecho a su participación en la pelota invernal fue el receptor Jhonatan Solano, quien jugó por seis campañas, con los Gigantes del Cibao (2010-11), Licey (2010-11, 2011-12, 2014-15, 2016-17) y Toros del Este (2015-16). “La República Dominicana ha sido muy importante en mi carrera profesional. He estado con tres equipos diferentes en esa liga y de verdad que me ha ayudado mucho”, indicó Solano.



Sostuvo que la experiencia ha sido clave en su desarrollo como profesional, lo que le ha valido accionar en el béisbol de las Grandes Ligas con los Nacionales de Washington (2012 y 2013) y con los Marlins de Miami (2015). “A nivel profesional significa mucho. Dios me ha dado la oportunidad de ir a Dominicana a jugar algo que lo considero de logro. Estar con el Licey, un equipo de tanta tradición, de tantos campeonatos y estar en un enfrentamiento Licey-Águilas en Santiago era de mucha presión y eso me ayudó a entender que el béisbol es uno solo, no importa la presión donde estemos. Eso me ha servido de mucho en mi carrera como profesional”, sostuvo Solano, oriundo de Barranquilla, Colombia. Por su paso en la pelota invernal, Teherán tuvo promedio general de .264, con seis cuadrangulares y 35 carreras remolcadas.



Experiencia dirigencial



El provecho sacado por los colombianos al torneo invernal no solo se transporta en los jugadores. También, dirigir ha sido de gran significado para hombres como Luis Urueta, dirigente del seleccionado de Colombia que participó en el Clásico Mundial de Béisbol 2017 y que fuera asistente del mánager de los Tigres del Licey, Pat Kelly, durante el pasado torneo invernal. “Es sorprendente el tipo de béisbol que en Dominicana se juega. Es una gran escuela. Eso lo comprobé cuando estuve allí como asistente de Pat Kelly con el Licey. Fue una buena experiencia. De verdad que me gustó y no descarto la posibilidad de poder estar de nuevo. Todo dependerá de Junior Noboa (gerente general del Licey)”, expresó Urueta de Barranquilla. Indicó que de no estar como dirigente, función que desarrolló en solo dos encuentros previo a la entrada de Audo Vicente, estaría dispuesto a estar en cualquier otra función con el Licey.



“Mientras Junior esté ahí y más lo que hicimos el año pasado, hay que repetir, sea con Wellington Cepeda, quien tiene la capacidad para dirigir al conjunto del Licey o yo”, dijo el capataz, que llevó al equipo de Colombia a concluir con marca de 1-2 en el Grupo C.