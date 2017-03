Conciertos y nuevo disco mantienen a Myriam Hernández fuera de la TV

Myriam Hernández lleva el romanticismo en las venas. Durante 27 años le ha cantado al amor y es lo que prioriza a la hora de poner sus proyectos sobre la mesa. Es precisamente esa pasión por la música la que prevalece en ella y la lleva a rechazar completamente la oferta que le hizo el canal TVN, en su natal Chile, para regresar a la televisión como presentadora del matinal “Muy Buenos Días”.



“Han habido algunas conversaciones, pero estoy con tantas cosas durante el año, tantos conciertos y con mi disco, que creo que no va a ser el momento. Me halaga mucho el hecho de que esté mi nombre, pero no es el momento para mí”, explicó durante una conversación telefónica con elCaribe desde su residencia en Chile. “En este momento sí está descartado”, agregó para evitar que queden dudas sobre el tema.



La intérprete de “El hombre que yo amo” dijo que actualmente está concentrada en agotar una agenda de presentaciones y en un nuevo disco que constituye la principal aspiración de la artista en el 2017. Adelantó que su nuevo álbum aún es solo una idea, pero que ya está eligiendo a los productores y reuniéndose con autores para poder presentarlo durante este año. “Estoy trabajando en eso con toda mi pasión; quiero cantarle al amor y buscar colores y sonidos distintos”, dijo, aunque aclaró que quiere mantenerse de la misma forma que lo ha hecho hasta el momento y no buscar “reinventarse” por el hecho de que “los tiempos han cambiado.



La también compositora, de 51 años, dijo que no cree en la reinvención del artista por más que se insista en emplear dicho término en la actualidad, ya que, a su entender, cuando una persona existe como artista la gente lo quiere y apoya por eso, y cuando, como es su caso, pasan más de 25 años y el público continúa manifestándose de la misma manera, significa que siguen queriendo al artista y, sobre todo, queriendo lo mismo: que le cante al amor. “Yo no voy a cambiar ni voy a cambiar mi esencia. Lo que sí voy a hacer, por una necesidad propia también de uno como artista y como ser que va evolucionando, es descubrir tal vez nuevos arreglos, nuevos sonidos (…), pero siempre cantándole al amor. Creo que uno debe ser consecuente con lo que quiere entregar y lo que la gente espera”, sostuvo.



Myriam Raquel Hernández Navarro, nombre de pila de la baladista, recordó sus álbumes Seducción y + y Más, donde jugó con sonidos modernos, pero sin perder su estilo. Dijo, además, que no siente que la música romántica esté desplazada por los nuevos estilos musicales que dominan los diferentes mercados, lo cual queda evidenciado con los más de 50 conciertos, en diferentes escenarios del mundo, que realiza al año.



La artista destacó que el trabajo que han estado realizando las nuevas generaciones en la música, que han dado como resultado el desarrollo de géneros como el urbano y técnicas como las fusiones, obliga a los tradicionales a trabajar “un poquito más” y mantener el contacto con el público. “Evidentemente, todo ha cambiado, incluso la promoción ha cambiado, pero yo creo en esa promoción en la que tú tienes que viajar y visitar la radio. Yo soy de esa escuela y no quiero perderla. No me voy a quedar tranquila solamente con subir canciones nuevas a las redes, creo que hay que tener contacto con la gente, luchar y trabajar como si fuera la primera canción que grabas”, dijo la intérprete de “Huele a peligro”.



“No me involucraré en política”



Jorge Saint-Jean, esposo desde 1992 de la cantautora, ha lanzado su candidatura a diputado de Chile. Sin embargo, la artista dijo que apoyará al padre de sus hijos y le ayudará a que se realice en dicho ámbito. Destacó que eso no quiere decir que se involucrará, para nada, en la política.

Una “Gala de amor” con MH



El próximo 29 de abril, en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua, es la cita con Myriam Hernández y sus éxitos. La cantante adelantó que se presentará con su banda completa para presentar las canciones clásicas que la audiencia le pide.



Luego de su parada en Santo Domingo, el 26 de abril, la cantante llevará su “Gala de amor” a Ecuador y Colombia.

Myriam Hernández niega cirugías en el rostro

Además de su posible regreso a la televisión, Myriam Hernández ha acaparado titulares que hablan de cirugías estéticas que supuestamente se realizó. Sin embargo, la artista aseguró a elCaribe que nunca ha pasado por un quirófano para hacerse “nada en el rostro” por temor a quedar distinta, pero que cuida su piel con cremas, alimentación saludable y limpiezas mensuales. Cree que, además, heredó los genes de sus padres, quienes tienen “una piel envidiable”.

Concierto

“Hicimos una serie de cambios y arreglos a los temas clásicos, porque siempre he estado evolucionando”.