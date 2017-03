Muere Krause, el arquitecto de los Bulls campeones

22/03/2017 12:00 AM - AP

CHICAGO. Jerry Krause, el arquitecto de la dinastía de los Bulls de Chicago que conquistó seis títulos de la NBA con Michael Jordan al frente, ha fallecido. Tenía 77 años de edad. Los Bulls confirmaron ayer su deceso. Oriundo de Chicago, Krause asumió como gerente de los Bulls en 1985 y fue responsable de rodear a Jordan con los jugadores que completaron dos tripletes seguidos de títulos en los 90.



Krause, en 18 temporadas con los Bulls, fue elegido dos veces como el Ejecutivo del Año en la NBA. “Toda la organización de los Bulls está profundamente triste por el fallecimiento de Jerry Krause”, declaró el presidente ejecutivo Jerry Reinsdorf. “Jerry fue una de las personas que más arduamente trabajaba que he conocido, y fue uno de los mejores evaluadores de talento. Jerry fue parte integral de nuestro ciclo de seis campeonatos en ocho años. Fue realmente el arquitecto de nuestros formidables equipos de los 90. Yo no estaría en el Salón de la Fama del Básquetbol de no haber sido por Jerry”.