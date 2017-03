Una bola de nieve en la NBA

Era algo que se veía venir. La intervención del comisionado de la NBA, Adam Silver, en el caso de los descansos de jugadores estelares en partidos que se transmiten en televisión nacional en Estados Unidos tardó en llegar. Era una práctica que en algún momento comenzó el legendario dirigente de los Spurs de San Antonio, Greg Popovich, y que pronto se propagó por la NBA, especialmente con equipos capaces de contender al título.



Silver mandó un comunicado a las 30 organizaciones de la liga estadounidense advirtiéndoles que se trata de “un tema extremadamente importante para nuestra liga” y que habrá “sanciones significativas” para aquellos que continúen con la acción.



No hay que ser un genio para saber que la liga puede verse afectada en un futuro inmediato si esta corriente persiste. Los socios comerciales y los propios fanáticos pueden sentirse engañados y lastimar -en el caso de los socios- la relación de negocios en algún momento.



Los fanáticos pueden alejarse de las canchas. Hace varios meses vi un aficionado portar un letrero que daba cuenta sobre las millas que había viajado para ver a su jugador favorito, un súper astro de la NBA, pero simple y sencillamente el atleta ese día descansaba.



Los jugadores deben saber que los contratos televisivos con el colchón de sus lujosos salarios y el hecho de quedarse descansando no hace atractiva una cartelera televisiva. Alrededor de este tema hay varios argumentos a considerar. Karl Malone, el exjugador de la NBA, ha dicho, con sus razones, que si usted no tiene 10 años en la liga no tiene derecho a tomarse breaks constantemente.



LeBron James, por su lado, considera que el tema explotó por su reciente descanso del sábado junto a sus compañeros Kyrie Irving y Kevin Love. Él considera que como se trata de su figura las cosas se magnifican.



James ha descansado cinco veces en esta temporada.



No creo que esté en posición de argumentar eso. No puedo imaginarme a Michael Jordan siendo tan mimado en una época en la que la suavidad es palpable. No lo imagino. Los jugadores han ganado muchos pleitos recientes, espero que no se salgan con la suya esta vez.