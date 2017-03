CD aprueba préstamo por unos 17 MM euros

La Cámara de Diputados aprobó un préstamo por un monto de 17,669,378.22 euros para ser utilizados en la construcción de la subestación eléctrica de Guerra de 345/138 kilovatios. Con la abstención del voto de la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y 15 votos en contra, se aprobó la resolución y ejecución del proyecto suscrito el 3 de junio de 2016, entre la República Dominicana y el Banco Frankfurt Am Main (KFW), así como la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) Santo Domingo como entidad ejecutora.



El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Ramón Cabrera explicó que se trata de un préstamo intergubernamental entre Alemania y la empresa ETED y que el Estado dominicano serviría de garante.



“El monto de este contrato de préstamo será reembolsado según las mismas condiciones del contrato por la ETED al Ministerio de Hacienda, por lo que este financiamiento no representa una carga a largo plazo para el Estado” expuso el diputado al rendir el informe favorable.



Sin embargo el legislador del PRM y vicepresidente de la misma comisión Francisco Paulino advirtió que no hay garantías para que esa empresa pague ese monto del préstamo.

“Cualquiera cree que ella misma se está autogestionando el préstamo. Las distribuidoras no presentan desde el 2012 estados financieros. Si les prestamos 17 millones de euros a esta compañía, ¿qué garantías hay para el Estado?” Se preguntó el legislador al tiempo que llamó a su bancada a abstenerse de votar.



Asimismo la Cámara ratificó ayer la resolución del convenio de suscripción de acciones de capital entre la República Dominicana y la Corporación Andina de Fomento (CAF).



La intención del acuerdo, es que el país aumente a 3,521 las acciones de la serie C, correspondiente al capital de la referida corporación. Cada acción tendrá un valor patrimonial de US$14,200.00 siendo el precio total 49,998.200.00 de dólares.