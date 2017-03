Bañadores enteros serán los “reyes” de primavera - verano

23/03/2017 12:00 AM - Ivelisse Santos

Escotes palabra de honor, bañadores de una pieza, bikinis con braguetas altas y tops a juego, estampados étnicos y tropicales, así como bordados y apliques en pedrería triunfan esta temporada. La primavera ya inició y las amantes del sol y la playa quizás ya están comenzando a mirar en los escaparates de las tiendas, cuáles serán los bañadores que usarán en el asueto de la Semana Mayor.



Esta temporada triunfan los bañadores enteros o de una sola pieza. Aunque se pensaba que la pieza entera estaba reservada para mujeres adultas que no querían mostrar mucho su cuerpo, hoy en día esta pieza puede ayudarnos a vernos más sexies, y sensuales al mismo tiempo.



Se presenta en distintos diseños y estampados y se volverán a llevar los cortes retros y la espalda súper descubierta. Además se podrán ver enterizos con mangas largas, las cuales pueden ser ideales para usar pasadas las horas más fuertes de sol.



Pero no habrá bañador más actual que el que usaba Pamela Anderson en la serie “‘Los Vigilantes de la Playa”. Ni traje de baño que esté más en boga que los míticos que lucía Elle MacPherson en las portadas de Sports Illustrated. Si a estos dos referentes le sumamos los bodies que usaba Jane Fonda en sus clases de aerobic, tenemos la definición exacta del bañador del momento. Por inquietante que pueda resultar, el talle alto vuelve a conquistar la moda de baño. Las opciones monocolor son las más discretas con mención especial para el negro y el rojo (tono que reaviva como ningún otro el espíritu socorrista-Anderson).



También de dos piezas



Los bañadores de dos piezas han sido un clásico que a lo largo de las temporadas se han ido repitiendo una y otra vez. Para esta estación, una de las tendencias que pisará fuerte son los bikinis de estilo deportivo. De esta manera, podemos encontrar corpiños más grandes, con diseños más amplios, que, sin embargo, siguen asegurando la sensualidad de la mujer.



Otras propuestas



Regresan los trajes de baño con aire vintage. Los bikinis con bombachas altas y tops con bastante tela son espectaculares, aunque quizás no se comercializan tanto por su dificultad a la hora de tomar el sol y las marcas que puede dejar. Pero sin duda son uno de los más elegantes para pasar el día en un club de playa o asistir a una fiesta de verano.



Los colores siguen siendo tendencia en esta temporada, pero la verdadera estrella serán los estampados con mezclas de colores vivos e intensos y las rayas de tipo marinero.



Naranjas, rojos, amarillos, negros y combinados donde el top es de un color y el panty de otro. Bikinis reversibles para poder elegir que versión lucir. Detalles como pedrerías, volantes, flecos, lazos, lentejuelas o tiras cruzadas estarán muy presentes.