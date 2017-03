Confunden con su ex esposa a la nueva novia de Marc Anthony

Showbiz. Luego de que se acallaran los rumores que indicaban que el salsero boricua Marc Anthony, días después de la publicación de su divorcio, salía con una modelo de 21 años de nombre Mariana Downing, de origen dominicano, decidió hacerlo público y llegar acompañado de la beldad a la gala anual de su fundación Maestro Cares, en Nueva York.

El intérprete de “Ahora Quién” fue visto durante el concierto de Gente de Zona y Enrique Iglesias en Altos de Chavón, en diciembre, en su compañía. Ella lucía el pelo rizado, y no muy lejos estaban Shannon de Lima y el padre de su hijo, Manuel Sosa.



Sin embargo, la llegada a la gala del artista y su nueva pareja generó disgustos, ya que según aseguran medios internacionales, Downing, modelo del sello Wilhelmina Models Miami, fue confundida con la también modelo y ahora ex esposa de Marc Anthony Shannon de Lima.



Según publicó Telemundo, el Daily Mail en su página web publicó que Shannon de Lima y Marc Anthony “avivaron rumores de reconciliación” al aparecer juntos en la alfombra roja del evento un mes después de divorciarse; Hollywood Life por igual.



Esta es la primera aparición pública que realiza el cantante de 48 años junto a Mariana luego del divorcio.



Mientras tanto, Jennifer López continúa escondiendo su romance con el pelotero, también de origen dominicano como Downing, Alex Rodríguez, y el pasado lunes en el programa “Live with Kelly” dijo, con tres ‘no’, que jamás volvería a casarse con el padre de sus gemelos Max y Emme y aseguró que su relación es mejor ahora.



Por otro lado, Shannon de Lima, quien recibirá una pensión por parte del artista de US$ 100,000.00 durante los próximos tres años hace yoga y se va de fiesta cuyas imágenes comparte con mensajes de motivación e indirectas en sus redes.