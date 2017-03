Finjus plantea revisar planes de seguridad

Los planes de seguridad ciudadana que ha implementado el Gobierno han sido deficientes y fracasan, porque se hacen de espaldas a la sociedad. La consideración es del vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, quien afirmó que al Gobierno le ha faltado comunicación con la ciudadanía en el diseño de los planes de seguridad.



“Tú no puedes darle respuesta efectiva al tema de la criminalidad con un Estado separado de la sociedad. Lo que nadie conoce en este país son los contenidos del plan de seguridad del Gobierno” dijo Castaños Guzmán.



Expuso además, como una de las causas, que el Ministerio de Interior y Policía es muy débil institucionalmente.



“Los temas que tienen que ver fundamentalmente con la seguridad los está dirigiendo el Ministerio de la Presidencia y eso no es una atribución de ese Ministerio”. Recordó que en el Congreso reposa un proyecto de ley que reforma ese Ministerio que contribuirá a su fortalecimiento.



El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún estima que deben ser replanteadas las estrategias que se han usado para combatir la criminalidad.



Expuso que no se puede hablar de seguridad cuando el sistema de Justicia en su totalidad no funciona. “No podemos pretender gozar de seguridad cuando nuestro sistema de Justicia no tiene los recursos para robustecer los procesos que son sometidos diariamente en los tribunales”. Hizo un llamado a que se implemente un plan holístico donde se integren todos los sectores.



En tanto que el senador por la provincia Espaillat, José Rafael Vargas, dijo que la gente está presa del pánico por la delincuencia y necesita que el presidente diga qué va a hacer para enfrentarla.



“Tengo meses denunciando la situación que se vive en mi provincia. Es urgente la intervención del presidente en este tema. Los delincuentes han desbordado la capacidad de las autoridades”.



Gobierno



El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal dijo que comparte el sentir de la población respecto a la falta de seguridad ciudadana. “Hay que seguir fortaleciendo la capacidad del Estado para combatir el crimen común, la delincuencia común y darle garantía de protección a los ciudadanos” expresó al tiempo que dijo que el presidente también está preocupado por el tema y que ha asumido el compromiso de darles seguridad a los dominicanos.



Mientras el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret reconoció que la población tiene motivos para sentirse consternada y admitió que existe una situación difícil con el tema.



“Sabemos que hay un grupo de delincuentes que están azotando, principalmente el Gran Santo Domingo, y tenemos respuestas para ellos. Estamos trabajando para reducirlos a la obediencia y enfrentarlos en el terreno que ellos elijan, que ha sido el de la violencia” expresó. Dijo que desde el Estado se trabaja para la profesionalización de la Policía Nacional y en las causas estructurales que generan el crimen en los barrios del país.