Pared dice niveles de violencia son alarmantes

23/03/2017 12:00 AM - El Caribe

El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, calificó de alarmante la situación vivida en los últimos días con la ocurrencia de asesinatos que han consternado al país. Luego de concluir la sesión de este jueves del Senado de la República, Pared Pérez dijo que en el país debemos “ponernos todos a una” para enfrentar la calamitosa situación.



Agregó que la situación debe mover a preocupación no solo al Gobierno, sino a toda la sociedad. “Algo tendremos que buscar para detener la violencia”, declaró Pared Pérez.



En otro orden, reiteró que Felucho Jiménez, al momento de ocupar la función de ministro de Turismo, llevó al Comité Político la propuesta de que se conociera la trayectoria de la Autovía del Coral. “es el único caso relacionado con la constructora Odebrecht que se conoció en ese organismo. Cuando emito alguna declaración no me anima descalificar a alguien, sino que se aclaren las cosas y se digan cómo ocurrieron”.