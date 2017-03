Piden al ADN no montar piscina en el malecón

23/03/2017 12:00 AM - El Caribe

La Pastoral de Ecología y Medio Ambiente (PEMA) de la iglesia católica exhortó al Ayuntamiento del Distrito Nacional a no continuar la practica de instalar piscinas en el malecón en la Semana Santa. La PEMA explicó que de esa forma no se malgasta el agua la próxima Semana Santa 2017, además, permite que las personas en los alrededores de la Zona Colonial participen y vivan las actividades religiosas en un ambiente de recogimiento y reflexión.



El responsable arquidiocesano del PEMA, Roberto Belén, dijo que los recursos que invierte el ADN en piscinas móviles, con casi unos 114,000 galones de agua y 1,700 metros cúbicos de arena esparcidos en el tramo de la avenida George Washington frente a la playa de Güibia, servirían mejor de forma ejemplar para la utilización de esos recursos para dejar limpio de basura el Distrito Nacional ante la ausencia de muchos vehículos en la ciudad por la celebración de la Semana Mayor y se convertiría en unos de los ejemplos dados por un ayuntamiento.



La pastoral espera que el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, les pida a sus colaboradores que no se pongan a copiar las piscinas que promovió el anterior alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, donde hizo derroche innecesario de recursos económicos que mejor se debieron destinar para obras de bien para las comunidades y además, aprovechar la ocasión que es propicia para hacer una verdadera lucha contra la contaminación del ambiente.



Agregó que reconoce la labor de renovación que está haciendo David Collado, quien es una persona emprendedora, que quiere ver su patria y la juventud abrazando valores positivos.