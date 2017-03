Salseros piden más apoyo para el género

Cada año, el género salsa gana más terreno en República Dominicana y en plazas internacionales, aunque sea con adaptaciones musicales en la mayoría de los casos. Un logro que muchos representantes del género no dudaron en defender en el escenario de “Conversando con los Nominados”, que realizó la Asociación de Cronistas de Arte.



Sin embargo, la ausencia de la categoría “Salsa del año” en los premios Soberano continúa siendo una queja latente entre los salseros, y así lo manifestaron Rafael Berroa, mejor conocido como “Chiquito Timbal”, y Alex Matos.



“Queremos que exista la nominación a Salsa del Año. ¿Qué es lo que se necesita?”, empezó diciendo Chiquito. “Esa petición la hice en un baile de Acroarte en que participé. La respuesta que recibí fue que no es que el tema tiene que ser inédito, sino que tiene que ser de autor dominicano y si tomamos eso en cuenta y vemos lo que se presentó el año pasado, teníamos los créditos para que nos pudieran incluir ese renglón”, agregó Alex Matos.



Durante el conversatorio, Enmmanuel Frías, conocido como Manuel Piano -de Chiquito Team Band-, resaltó que en el 2016 presentaron dos temas inéditos compuestos por la agrupación, “Punto y aparte” y “Los creadores del sonido”, mientras que Yanfourd y Alex Matos grabaron “Quién”, nominada como colaboración. Asimismo, el intérprete de “Si entendieras” también grabó “Aprenderé”, de la cantautora dominicana Olga Lara. Por otro lado, “Alex Matos destacó que los salseros dominicanos están abiertos a complacer al público aunque eso signifique grabar en otros géneros, ya sea urbano, bachata o merengue. “No vamos a dejar nuestra esencia, no dejaremos de ser salseros por nada ni por nadie. Crecimos haciendo salsa y, si Dios quiere, moriremos así”, agregó. Aprovechó para mencionar que la salsa está creciendo y los interpretes están creando temas nuevos, pero que todavía el público se inclina a favor de las adaptaciones.



¡Sí hay relevo!



Los nominados en el renglón tropical de los premios Billboards, Chiquito Team Band, describieron dicha nominación recibida en meses pasados como un reflejo de que la salsa dominicana “sigue viviendo y llenando plazas a nivel internacional. Esto se lo atribuyeron a que en el país hay jóvenes que, a pesar de las situaciones negativas que golpean la República Dominicana, han incursionando en dicho género y han salido victoriosos haciendo buena música, con calidad, y sin vicios ni doble moral. Adelantaron que próximamente trabajarán un disco que se llamará “Sazón urbano” en colaboración con exponentes urbanos locales.



De igual modo, Yanfourd defendió el trabajo de quienes están abriéndose camino en la industria a través de la salsa. “Aquí hay muchos como yo, David Kada, Danaes, entre otros, que estamos haciendo salsa buena, sana y con mucha calidad; haciendo cosas para influenciar a los jóvenes a que digan no a las drogas, a los vicios, sino que sí se puede llegar estudiando y trabajando”, manifestó el dos veces nominado a los premios Soberano.

Ruth La Cantante defiende su nominación

“Hay que documentarse”, así respondió Ruth La Cantante al cuestionamiento que ponía en duda si la salsera merece o no la nominación a Revelación del Año, y alegó que existen “datos falsos” sobre sus inicios en la música que, según dijo, fueron en una agrupación merenguera.



“Como solista yo salí en el 2013, como ‘Ruth La Cantante’ en el género salsa. He trabajado desde ahí para acá. He trabajado mucho (…) con temas sonando en la radio y por eso es que ahora estoy nominada”, aseguró.



Salió a relucir el ejemplo de David Kada cuando se separó de Ruina Nueva y de Revolución Salsera al formar casa aparte de Chiquito Team Band, ambos ganadores en dicha categoría en el 2013 y 2016 respectivamente.

Resultados

“El trabajo que realizamos el año pasado demuestra que la salsa dominicana está internacionalizándose”, Alex Matos.