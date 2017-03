Denuncian importación masiva de carne

Santiago. Los pequeños y medianos productores avícolas de Moca, Licey, Santiago, La Vega y la Línea Noroeste denunciaron que la importación masiva de carne de pollo desde Estado Unidos, afecta sensiblemente al sector. Dijeron que por esta causa pierden cada mes alrededor de RD$450 millones y además de que ponen al país en riesgo de ser afectado con la gripe aviar. Ambiórix Cabrera, Juan Carlos Triunfel y Porfirio Cabrera, presidente, vocero y dirigente de Aproamoli, dijeron en rueda de prensa en su local, que han tratado de exponer su situación ante ministro de Agricultura, Ángel Estévez, pero no ha sido posible.



“Hemos llamado 25 veces a Agricultura y no hemos logrado que Estévez, el ministro, nos tome la llamada”, dijeron. Los productores indicaron que con las cartas de no objeción de importación de carne de pollo que emite el Gobierno, dentro del acuerdo en materia de acceso de los contingentes y derechos arancelarios para la avicultura, solo debió entrar en el año 2016, 1,050 toneladas de muslos y se importaron más de 3,000 toneladas.



Precisaron que las autoridades con esa decisión de importar una cantidad mayor a lo permitido violan lo tratado y el Estado deja de recibir cientos de millones de pesos al no cobrar el arancel correspondiente que es de un 92 por ciento al excedente importado.



“Esto lo logran declarando cadera de muslos y traen muslo entero, poniéndolo en aduana como otra partida arancelaria”, sostuvieron Cabrera y Triunfel. Denunciaron además que los funcionarios del Gobierno no estén utilizando en el almuerzo escolar productos nacionales sino que también lo importan.



Asimismo, los pequeños y medianos productores avícolas de Moca, Licey, Santiago, La Vega y la Línea Noroeste advirtieron que la importación masiva de carne de pollo puede provocar el problema de un brote de gripe aviar, ya que actualmente esta afecta a tres estados de los Estados Unidos.