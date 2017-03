Industria cinematográfica ha aportado al PIB más de RD$2,000 millones

24/03/2017 12:00 AM - Muriel Soriano

A casi siete años de promulgada la Ley 108-10 para el fomento de la actividad cinematográfica en la República Dominicana, la Dirección General de Cine (DGCine) realiza un primer congreso que busca hacer una radiografía de la industria a partir de la implementación de la norma. Durante el acto de apertura, la directora de la DGCine, Ivette Marichal, dijo a elCaribe que el primer Congreso Nacional de Cine servirá para que el organismo que encabeza se plantee lo que podría pasar en los próximos seis o siete años y determinar cuáles han sido los aspectos positivos que ha arrojado la Ley, así como las debilidades que persisten en la industria local.



“Se supone que la ley es clara cuando dice que a los 10 años se hace una revisión, pero queremos adelantarnos para asegurar la sostenibilidad de la misma, poder hacer ese análisis de ver cómo funciona, qué marcha a media, cómo lo arreglamos o si es mejor que lo eliminemos”, precisó Marichal.



Desde el 29 de julio de 2010, cuando fue promulgada la Ley, con modificaciones realizadas en noviembre del mismo año, Marichal aseguró que ha arrojado un “balance positivo” que se refleja en los cinco mil nuevos empleos de alta categoría que tiene registrados en DGCine, entre personas, productos y servicios, y un aporte a producto interno bruto que supera los dos mil millones de pesos, en los últimos cinco años. “El mismo año que comprende al período 2015-2016 brincamos en inversión extranjera de US$ 14, 000,000 a US$ 58 millones”, agregó. Los avances a niveles internacionales también se han manifestado a través de los festivales internacionales como Sundace, Tribeca y Canes, según explicó, donde han llegado los filmes Carpinteros, de José María Cabral, y Sambá de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas –en los primeros dos- y el proyecto en desarrollo de Yanilis Pérez, Candy Town, en Canes.



Ivette Marichal destacó que entre los análisis previos que se han realizado, han encontrado aspectos que no se contemplaron en la Ley, desde el punto de vista técnico- legal, entre otros, los cuales serán propuestos ante una posible modificación, con el propósito de que la industria cinematográfica siga creciendo.



Por otro lado, el congreso que se realiza hasta hoy incluye la participación de profesionales internacionales ligados al área, entre ellos la alemana Isona Admetlla, el estadounidense Calixto Chinchilla, y otros de Miami y España.



“Hemos traído a cinco invitados internacionales desde distribuidores hasta mercadólogos para que nos ayuden y orienten a pasar a otro plano con nuestro cine nacional, buscando que esa proyección internacional. La idea es que ellos, que tienen conocimiento en dirección, coproducción, financiamiento internacional, etc.,nos orienten sobre cómo acceder a esos mercados”.



El primer Congreso Nacional de Cine, realizado en el Ministerio de relaciones Exteriores, cuenta con 18 stands de la industria cinematográfica, gubernamental, empresarial y educativa.