Prisión preventiva a exrasos por muertes

El tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el exraso de la Fuerza Aérea, Franklin Padilla Núñez, acusado de matar de forma involuntaria a Delcy Miguelina Yapor Concepción. El juez José Alejandro Vargas dispuso que la medida sea cumplida en la cárcel militar conocida como el “Polvorín”, ubicada en Villa Mella, Santo Domingo Norte.



Al motivar su decisión, Vargas dijo al imputado que existen indicios que prueban que en el caso actuó con imprudencia y cometió un delito grave al usar un arma ilegal de alto calibre sin estar preparado ni autorizado para tales fines.



“Porque si usted no hubiera tenido esa arma ilegal, posiblemente esto no pasa. Pero tampoco usted estaba autorizado a usar un arma, porque no había pasado el examen sicológico para que las autoridades pudieran determinar si usted estaba en condiciones de usar un arma”, dijo Vargas.



Agregó que cuando Padilla Núñez disparó su vida no corría peligro, ni la de la joven que fue asaltada, ya que esta había huido de la escena.



“Seré condescendiente por este homicidio involuntario, porque estoy consciente de que este no es el resultado que quería, pero no lo seré con el uso de un arma ilegal”, dijo el juez.



Padilla Núñez admitió que disparó el arma de fuego calibre 40 en contra de dos asaltantes que despojaron a una joven de una cartera, alcanzando con la bala a la señora Yapor Concepción, quien transportaba a dos niños hacia un colegio en el sector Evaristo Morales.



Dictan prisión a exraso del EN



El Tribunal de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo dictó ayer un año de prisión preventiva al exraso del Ejército, Florencio Martín Tiburcio Núñez, acusado por la muerte de una menor de 13 años, en el sector Villa Duarte, en Santo Domingo Este.



El Ministerio Público aportó elementos suficientes que comprometen la responsabilidad penal del imputado en perjuicio de la menor Vianela Reynoso Amparo, cuyo cadáver fue encontrado envuelto en una sábana color rosado, dentro de una funda de basura negra cerca del Faro a Colón.