La Altagracia brinda a los turistas sus mejores encantos

El turismo en República Dominicana es notable, y más cuando se habla de una experiencia completa donde las playas, el sol, la oferta hotelera que recibe el extranjero, las excursiones y todos los atractivos que tiene la provincia La Altagracia, convierten esa vivencia en una aventura paradisíaca.



La provincia, ubicada en la parte más oriental de la isla, posee las mejores playas del país, como son playa Bayahíbe, Macao, Uvero Alto, El Cortecito, Bávaro- Punta Cana, Cabeza de Toro, Juanillo.



Sus ríos, montañas, excursiones con diferentes tipos de deportes, forman parte de una gran experiencia cuando se trata de que el foráneo se sienta satisfecho para regresar a este país.



Concentra, además, los mejores hoteles con parques acuáticos y otros entretenimientos para adultos y niños, donde pasarla bien y disfrutar del sol y la playa es el objetivo principal del visitante a esta tierra caribeña.



El director regional de turismo de Bávaro-Punta Cana, licenciado Ruddy Pérez, explica que el turismo en el país es la locomotora del desarrollo, porque arrastra las demás economías.



“La principal fuente de ingreso de nuestro país es el turismo, y es el de mayor ocupación hotelera de toda la región donde organismos como la Organización Mundial del Turismo (OMT) resaltan y valoran al país como un ejemplo a seguir”, dijo Pérez.



La Altagracia es la de mayor movimiento y aporte en cuanto a turismo se refiere, lo cual se puede comprobar cuando se visita el eje Bávaro-Punta Cana, en el distrito turístico de Verón, donde se puede apreciar su enorme desarrollo, que cada año continúa creciendo y es el polo turístico más visitado por extranjeros y nacionales.



Tour operadores



Para Antonio Guerrero, director general de Sol Cana Tours, una de las ventajas que tiene el país, especialmente la provincia La Altagracia, es que siempre hay sol y playa, factores principales para que el turista disfrute su estadía. “La ventaja es que estamos al final de la isla donde solo nos queda el mar y eso le gusta al turista. La playa es el atractivo principal, a parte de eso la infraestructura hotelera, la buena calidad del servicio y el precio. De modo que un cliente puede venir con poco dinero”, dijo Guerrero.



Punta Cana



En Punta Cana fue el lugar donde se comenzó a desarrollar el turismo en La Altagracia, el cual fue potencializado con la construcción del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, ubicado dentro del Puntacana Resort & Club, con servicio directo a 98 ciudades diferentes de todo el mundo.



Puntacana Resort & Club tiene campo de Golf, lujosas villas en las que han comprado propiedades personalidades como la familia Clinton y el afamado Julio Iglesias, playas de arena blanca y agua tranquila.



Las mejores playas del país



La playa Uvero Alto acoge y ofrece al visitante extranjero y local su arena fina, de aguas tranquilas y oleajes que no ofrecen peligro alguno para los bañistas. Uvero Alto tiene hoteles lujosos para adultos que permiten pasar días de tranquilidad, además de una hermosa puesta de sol.



Otra de las hermosas playas de esta provincia es Macao, considerada virgen aún en términos de explotación turística, la cual es muy conocida y concurrida por ser abierta a todos.



Luego el visitante se puede dirigir a la comunidad de El Salado de Macao, donde se encuentra la Cueva Taína, que posee un pozo de agua azul con aspecto de piscina y donde los turistas pasan gran parte del tiempo disfrutando de ella. El pozo tiene una profundidad de 25 pies y dista a unos 30 kilómetros de Bávaro, pero es de fácil acceso para llegar.



Cabeza de Toro es otro destino turístico preparado para conocerlo y refrescarse a través de un baño en su agua cristalina y una vista hermosa de su arena blanca.



Playa de Bávaro



Sin lugar a duda, una de las mejores playas que tiene el eje Bávaro-Punta Cana es la playa de Bávaro, que acoge una gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros disfrutando del agua, los deportes, de música, recorrido en embarcaciones que les permite disfrutar de una vista por toda la costa.



A la entrada de esta popular playa está la plaza artesanal Bibijagua donde los turistas aprovechan y compran los diversos objetos típicos.



Un lugar encantador es Cap Cana, donde se puede disfrutar de playa Juanillo, rodeada de un complejo hotelero residencial que incluye varias actividades para el foráneo.



En esta misma zona de Cap Cana se encuentra la Marina, un lugar para los que son amantes a la pesca como deporte. En este tipo de deporte por reglamentaciones todo el pez se pesca es arrojado al agua nueva vez.



Sin embargo, la especie como el dorado o el chillo, el cliente sí lo puede abordar para el consumo, pero los que son especie de pico retornan al agua. La temporada para este tipo de actividad inicia en marzo y termina en noviembre.



El pez que más el turista pesca en esta zona es el marlin especialmente el azul, que es el que le interesa al cliente. En este deporte vienen personas de varios países.



Sus hoteles



Bávaro-Punta Cana tiene una inmensidad de hoteles con una oferta bastante amplia, tanto para el turismo interno como para el externo. En Punta Cana hay alrededor de 70 hoteles entre ellos hoteles de familias con parque acuático, otros que son solo para adultos.



La mayoría de los hoteles con habitaciones cómodas y lujosas, tienen todo incluido: las comidas, merienda, algunos tienen servicios a la habitación incluida. Entre los mejores hoteles se encuentra Paradisus Palma Real, un hotel cinco estrellas que tiene un área física muy bonita con un buen servicio.



Otro de los hoteles que ofrecen una excelente acogida al turista son “Hoteles Riu”, un complejo que cuenta con cinco hoteles que acoge a unos cinco mil turistas diarios. Ejemplo de esto es Riu Palace Punta Cana con buenas atenciones.



También está Hard Rock Hotel & Casino. Un hotel de finas atenciones y donde anualmente se presentan espectáculos de los más renombrados artistas internacionales.

De igual manera están los hoteles The Reserve at Paradisus Palma Real, The Reserve at Paradisus Punta Cana, Tortuga Bay, Puntacana Resort & Club, Eden Roc at Cap Cana, y otros hoteles más.



A la salida de la provincia La Altagracia se encuentra una de las playas más concurridas por los turistas: Bayahíbe, ubicada en un pueblo de pescadores del mismo nombre, a 16 kilómetros de la provincia La Romana y que ofrece una serie de entretenimientos al turista que llega a disfrutar de su rica agua.



Isla Saona



La excursión más famosa que todos conocen en esta zona de La Altagracia es la isla Saona, que es un paraíso tropical exótico, inexplotado en el sentido de que no hay muchas construcciones.



Es parte del Parque Nacional Cotubanamá (Antiguo Parque Nacional del Este). Se llega Partiendo desde Bayahíbe y pasando el Canal de Catuano, el más visitado por los turistas por ser una especie de piscina natural, así como el poblado de Mano Juan, que ofrece artesanía y comida de la zona.



Isla Saona fue seleccionada por la revista “Caribbean Travel & Life”. Sus playas vírgenes, palmeras exuberantes y turquesas aguas hacen que sea una de las regiones más encantadoras de República Dominicana.



Otro lugar en el municipio de Higüey es Banana Rancho, ubicado en Matachalupe, donde el turista puede disfrutar de preciosas villas matrimoniales y familiares para pasar un momento agradable.



Dentro de las actividades que le ofrece al turista está un paseo en bicicleta y a caballo, además de juegos, piscina para niños y adultos.



Un lugar apto para experimentar la adrenalina es La Hacienda, ubicado en la sección de Anamuya, un lugar donde se le ofrece al turista que viene de Bávaro-Punta Cana una experiencia sin límites.



El foráneo en ese lugar disfruta de la famosa “Telesilla”, de una ruta a caballo, del ziplines, safaris y muchos deportes más. Además de degustar de un exquisito almuerzo dominicano en su restaurante.



Vida nocturna



En esta zona turística, la vida nocturna se vive y se disfruta, ya que los hoteles les ofrecen facilidades de casinos y shows en vivo a sus visitantes, además de los buenos momentos que se pasan en las discotecas.



Algunas discotecas de los hoteles tienen acceso abierto para los turistas, huéspedes y empleados de la zona. También hay lugares nocturnos muy conocidos por los espectáculos que realizan en vivo. Estos son Imagine cerca de Cocoloco-Riu, Hard Rock Café.



Otros centros de diversión nocturna son Guaguancó, ubicado en el Downtown Punta Cana, y Coco Bongo un lugar para disfrutar de todo tipo de música.

Las instituciones ofrecen seguridad a los turistas

El factor principal de la seguridad del turista en Bávaro-Punta Cana es la integración interinstitucional, donde confluyen todos los organismos de seguridad del Estado: Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), y otros, conjuntamente con la seguridad hotelera. El Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) especifica que el turista se siente seguro por la eficacia del trabajo realizado.