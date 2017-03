25/03/2017 12:00 AM - Evelyn Irizarri

Conocida como Catedral Primada de América, esta monumental construcción, ubicada en la histórica y romántica Zona Colonial de Santo Domingo, específicamente entre las calles Arzobispo Meriño e Isabel La Católica, al lado de Parque Colón, en realidad lleva el nombre de Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora Santa María de la Encarnación o Anunciación.



Muchas palabras para un solo nombre, esta podría ser la razón para que a lo largo del tiempo y con las prisas que vive la humanidad, se le acortara al de Catedral Primada de América, aunque para los dominicanos basta y sobra con que se le llame “La catedral”.



El templo es una impresionante obra arquitectónica donde resaltan los estilos Gótico, Mudéjar, Renacentista, Plateresco y Herreriano, distribuidos en sus 54 metros de longitud, 23 metros de ancho y 15 de alto. Cuenta con un campanario y una cúpula central.



La Catedral Primada de América contiene una gran colección de pinturas, piezas de ebanistería, muebles y otros objetos que poseen gran valor histórico e incuestionable belleza artística.



El templo cuenta con tres puertas de acceso, dos de estilo gótico y una tercera que es de estilo plateresco.



Una de sus puertas laterales conduce directamente al Parque Colón, en cuya entrada y salida las personas coinciden con las palomas, que frecuentan, tanto la iglesia como el parque.



Al otro lado, la puerta conduce al llamado Callejón de los Curas, un breve espacio de apenas una cuadra pavimentada de ladrillos y que acorta la ruta a religiosos y visitantes al lugar, quienes desde y hacia la iglesia se desplazan al Parque Colón, el Palacio Arzobispal, la librería, a cualquiera de los espacios que integran las diferentes dependencias de la primera catedral del Nuevo Mundo.



Los trabajos de ambientación y restauración del Callejón de los Curas se realizaron en 1969.

Un paseo por las instalaciones de la Catedral pone de manifiesto la belleza de una de las obras arquitectónicas más hermosas, no solo del país, sino de América. A esto se une la impecable belleza de las piezas, las obras de arte, el mobiliario, sus techos, paredes y sus pisos.



No importa la hora o el día, siempre, cerca, en sus alrededores o entrando y saliendo de su interior, habrá personas de diferentes nacionalidades que visitan el lugar para conocer su historia, que al final terminan deslumbrados con su belleza y la inmaculada higiene que exhibe cada rincón.



Audrey Hutchison, una joven de nacionalidad alemana reveló que desde que llegó al lugar no pudo dejar de hacer fotos. “Cada vez que miraba a algún lado un espacio superaba al otro en belleza y los muebles bien lustrados”.



De su lado, Mariah Anderson, norteamericana, que visita el país por primera vez y quien ha estado en varias ocasiones en Europa, considera que esta iglesia nada tiene que envidiar a ninguna otra que haya visto antes. “Es una belleza, desde su arquitectura externa e interna hasta el hermoso entorno quele rodea”.



Lo que dice la historia



La catedral fue encargada por el papa Julio II en el año 1504, y su construcción fue iniciada en el 1512 bajo la supervisión del obispo fray García Padilla. Fue inaugurada el 12 de febrero de 1546, con el nombre de Catedral Metropolitana y Primada de las Indias.



Durante la invasión del corsario inglés Francis Drake en 1586, la catedral sirvió como su sede. Sin embargo, se robaron todo lo de valor que tenía la iglesia y realizaron actos de vandalismo antes de abandonar la isla.



La catedral presenta una mezcla de arquitectura gótica y barroco.



Es una estructura con sólidas paredes de piedra caliza de color dorado, impresionante techo abovedado y catorce capillas laterales adornadas con diferentes santos, escenas bíblicas y objetos históricos de los tiempos coloniales.



El edificio cuenta con tres puertas que permiten acceso a distintos puntos importantes de la Zona Colonial: Plaza de los Curas, el Parque Colón y la Plaza Mayor.



Detalles de la construcción



Diferentes literaturas, que tratan sobre las construcciones coloniales, resaltan que La Catedral está construida con piedra calcárea, algunos muros son de mampostería y ladrillos.



A lo largo de su estructura se contabilizan 14 capillas laterales, tres naves libres y una nave principal. La cubierta de la nave central es a dos aguas.



Las de las naves laterales están constituidas por bóvedas de crucería que se acusan al exterior, dan la impresión de que se trata de cúpulas semiesféricas.



La longitud mayor de la basílica es de 54 metros en la nave central hasta el fondo del presbiterio. El ancho de las tres naves es de 23 metros, la altura mayor de piso a bóveda alcanza los 16 metros, y el área construida sobrepasa los tres mil metros cuadrados. Catorce capillas laterales fueron construidas a lo largo de la historia de la catedral.

Arquitectura

Sólidas paredes

Acceso

