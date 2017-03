Educa deplora paro de docencia de los profesores

25/03/2017 12:00 AM - El Caribe

La Acción Empresarial por la Educación (Educa) deploró la pérdida de docencia en las escuelas públicas, fruto de los paros escalonados que realizan maestros en distintos puntos del país. Tras señalar que esa decisión vulnera los derechos de los estudiantes, el presidente de Educa, José Mármol, recordó que la educación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República y las Leyes 36-03 y 66-97 de Educación.



Dijo que estas leyes, junto al compromiso contraído por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en el Pacto Nacional por la Reforma Educativa, están siendo violados sistemáticamente con el paro de docencia en el sur del país.



A través de un comunicado de prensa, Mármol expresó que el próximo día primero de abril se celebrarán tres años de la firma de ese pacto, el cual contempla más de 140 compromisos suscritos por más de 200 organizaciones sociales, civiles, políticas, públicas y organismos internacionales, respecto al cumplimiento del horario y calendario escolar.



“Como entidad del sector empresarial que promueve la educación de calidad no nos oponemos al derecho a la huelga y al legítimo derecho de los trabajadores del sector educativo de trabajar por una mejoría constante de sus condiciones laborales, pero sí lo deploramos cuando ese derecho afecta el derecho supremo de todo niño, niña y adolescente a recibir una educación de calidad”, expuso.



El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, dijo que pese a los paros, el año escolar no se perderá en la zona sur, ya que existen mecanismos para que la docencia no recibida se recupere.