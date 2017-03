“RD está en medio de una profunda crisis”

Max Puig es un hombre crítico, de una profunda conciencia social que lo ha llevado a asumir cambios drásticos en la política. Sus convicciones lo han llenado de grandes satisfacciones, pero también de grandes decepciones. Formar su Alianza por la Democracia fue el inicio de un largo camino que finalmente lo conduciría a andar en solitario en el 2012, sin su antiguo Partido de la Liberación Dominicana.



Su ruptura definitiva con el PLD respondió a una necesidad de conducir a la República Dominicana por otros senderos. “Después de muchas señales, entendí que no se podía dar la batalla desde adentro”, rememora el además sociólogo. El político se ha convertido en uno de los mayores críticos del Gobierno.



Desde el punto de vista sociológico, Puig considera que el país se encuentra en una profunda crisis, pues es una sociedad que crece mal económicamente y está hambrienta de justicia. Afirma que el país está en plena crisis de gobernabilidad y de seguir así, “el presidente no va a terminar su periodo presidencial”.



Sin embargo, ante este panorama, se mantiene optimista y confiado en que el pueblo dominicano renacerá.



Desde el punto de vista sociológico ¿cómo ve la sociedad dominicana?

La sociedad dominicana está en un momento especial. En nuestro país se está produciendo una crisis en el modelo de dominación política, social y económica que ha predominando en los últimos 50 años. Estamos frente a un agotamiento de ese modelo de dominación y en plena crisis de gobernabilidad y el Gobierno no sabe cómo salir de eso. Yo considero que si las cosas siguen como van el presidente no va a terminar su periodo presidencial y no es cuestión de extremismo. No estoy diciendo que hay que sacar al presidente, sino que hay una situación en deterioro y que seguirá empeorando.

Entonces el presidente puede de un momento a otro como el presidente Santos (de Colombia) hacer un mea culpa, ahora yo lo veo poco probable. Pero si él no hace eso, la crisis seguirá profundizándose.



¿Usted dice que RD está en crisis, pero a qué se debe esa crisis?

La sociedad dominicana se ha venido reproduciendo sobre la base de una sociedad que crece económicamente mal, que genera riquezas, que distribuye mal esas riquezas, pero reproduce la pobreza. Desde ese modelo, que yo llamo modelo económico con injusticia social, ese modelo que es profundamente injusto, ha entrado en crisis a raíz del descubrimiento de la realización de actividades ilícitas en una serie de países, la admisión de Odebrecht de que utilizaba de manera sistemática el pago de soborno para obtener licitaciones.



Y esto que se sabía, que desde hace muchos años ahora se ha confirmado ante la confesión de la empresa, ya no hay lugar para las dudas. Yo considero que no se trata solo de un simple caso de soborno. Se trata de que funcionarios, altos ejecutivos del Gobierno, se pusieran de acuerdo para producir un acto ilegal. Más que sobornos lo que hubo fue una asociación de malhechores, que va más allá, lo que hubo fue una connivencia.



¿Usted dice que eso se venía notando, pero cuando fue funcionario del PLD no se percató de alguna de estas irregularidades?

Sí, por eso viene el desencanto y a mí nadie me saca del Gobierno, decidí renunciar porque estimé que mi forma de pensar, mis convicciones, mi línea de conducta no me permitían seguir compartiendo una realidad que yo intuía y sabía nos iba a conducir a donde estamos, en el plano ético como en el plano de las políticas públicas. Yo participé en los gobiernos de Fernández porque yo entendía que podía aportar a que el país fuese mejor, pero en cuanto me di cuenta de que eso, lejos de conducir al bienestar de la sociedad a lo que estaba conduciendo es a esta polarización y aprovechamiento de una minoría muy reducida a la riqueza de la sociedad y los recursos públicos en detrimento de la mayoría de la sociedad yo opté por retirarme.



¿Se arrepiente Max Puig de haber formado parte del PLD?

Para nada, al contrario. El profesor Juan Bosch me brindó su confianza y yo me siento orgulloso de trabajar a su lado. Entendí que eso era lo que había que hacer, no me arrepiento, a pesar de que la mayor parte de los que se proclaman sus discípulos hayan traicionado sus enseñanzas, su ejemplo de vida y su ética, eso no significa que la acción de Bosch haya sido inútil, que haya fracasado. El profesor sigue siendo mi referente y no me puedo arrepentir por lo que hayan hecho todos esos que se han desviado.



¿Dentro de estos cambios que usted plantea que sucederán, peligra el sistema de partidos?

Este es un sistema de partido que está totalmente pervertido. Y la situación conduce, permite y propicia el doblegamiento de los partidos de la oposición de parte del partido de gobierno. Y lo que hemos tenido en la historia política de RD en los últimos 20 años es eso: un patrón de conducta que alimenta un sistema y es un sistema destinado a la apropiación de los recursos públicos para el beneficio de una pequeña camarilla que controla el Estado y que a partir de ese control somete e intenta destruir las fuerzas políticas de la oposición. Ese es el sistema que tenemos aquí, donde no hay un partido único, pero hay un partido dominante, pero que domina porque utiliza los recursos del Estado para imponerse.



¿Cómo ve el movimiento social dominicano?

Yo creo que los movimientos sociales que se están desarrollando son parte de una recomposición. Todas esas personas que salen a la calle lo hacen con un propósito de que en RD no se permitan las cosas que se han permitido. Yo tengo mucha confianza en todo lo que puede dar el pueblo dominicano y lo ha demostrado muchas veces a lo largo de su historia, el pueblo dominicano ha vivido toda clase de cosas, es un país que se ha tenido que hacer independiente varias veces.



Ese movimiento yo creo que justamente es la expresión que el pueblo dominicano ha tenido para sobreponerse y lo hará de nuevo.



¿Se está politizando ese movimiento, la Marcha Verde?

Es que es político, pero no partidista. Luchar contra la corrupción siempre es político, porque quienes lo hacen son políticos y son ellos que gobiernan. Ahora el movimiento no tiene sello partidario, ningún partido lo dirige.



¿Cómo apoya la APD la Marcha Verde?

Nosotros invitamos a que nuestros simpatizantes participen. Sin pretender trazarle pautas a ese movimiento, porque eso podría desnaturalizarlo. Porque si cada partido se metiera ahí adentro a querer dirigir, aquello terminaría como una Torre de Babel.



¿Cuáles son los planes de APD?

Nosotros participamos de elecciones, pero nuestra actividad principal es la de presentar propuestas de políticas públicas. Nosotros presentamos propuestas para el desarrollo de la nación y en ese sentido, tenemos la propuesta más grande en temas medioambiental.

Referente

Yo estoy más cerca de Juan Bosch que toda esa gente que lo ha traicionado. Más cerca de su línea de conducta que cualquiera del PLD”.

Crisis

Llega un momento en que el sistema más poderoso hace crisis, sin ninguna fuerza exterior, se desmorona resultado de sus propias contradicciones”.