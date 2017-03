El papa mira a las periferias en su visita a Milán

MILÁN (AP) — El papa Francisco comenzó el sábado su día de visita en Milán con una parada en un área de viviendas subvencionadas a las afueras de la ciudad, en un reflejo de su postura de que las periferias ofrecen una visión más precisa de la realidad que los cuidados y prósperos centros de ciudad.

El papa dijo a miles de fieles reunidos en el lugar que es importante para la Iglesia católica romana "no quedarse en el centro a esperar, sino ir hacia todo el mundo, en la periferia, ir también hacia los no cristianos y no creyentes".

Posteriormente, en el gran Duomo en el centro de la ciudad, exhortó a religiosos y religiosas que lleven su misión a las periferias "para reencender la esperanza que ha sido apagada y minada por una sociedad que se ha vuelto insensible al dolor ajeno".

"En nuestra fragilidad como congregación, podemos volvernos más atentos a las muchas fragilidades que nos rodean y transformarlas en una bendición", añadió.

En las viviendas subvencionadas en los límites de la capital financiera y de la moda italiana viven más de mil personas, incluidos ancianos y extranjeros que viven en los márgenes de la sociedad. El papa hizo visitas privadas a tres familias, una pareja en la cincuentena con problemas de salud, otra pareja de octogenarios enfermos y una tercera familia procedente de Marruecos, que enseña árabe.

Varios niños entregaron dos regalos a Francisco: una estola de sacerdote hecha a mano y bordada por una cooperativa del barrio, que se puso de inmediato, y una pintura de la figura de la Virgen en la iglesia local, restaurada hace poco.

Francisco dijo que la presencia de la Virgen para recibirle en Milán le recordaba a su infancia con sus amigos, "cuando volvíamos de la escuela y allí estaban nuestras madres para recibirnos en la puerta".

Antes de marcharse, se tomó un tiempo para estrechar manos y firmar autógrafos a los fieles, que le hacían fotos con sus celulares.

La siguiente parada de Francisco era una bendición en la catedral gótica del Duomo, sede del cardenal Angelo Scola, considerado como su principal rival para el papado.

También visitará la principal prisión de la ciudad y oficiará una misa a cielo abierto.

Se trata de la quinta visita papal a Milán, la parroquia más populosa del mundo con 5 millones de fieles, incluidas dos del papa Juan Pablo II y una de Benedicto XVI.