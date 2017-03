El rumor que “mata” a los famosos en las redes sociales

El internet es una ventana abierta a las informaciones y a las desinformaciones. Es por eso que el uso de las redes sociales se ha convertido en un arma de doble filo que afecta a muchos famosos. La usurpación de identidad no es el único problema al que se enfrentan los artistas. Constantemente, las falsas noticias sobre la “muerte” de algún famoso corren como pólvora provocando la desesperación de miles de usuarios y la de muchos medios tradicionales que han “caído en el gancho”.



Ya sea por la popularidad o aprovechando alguna situación médica de los artistas, estos mensajes son generados y esparcidos con frecuencia, lo que provoca alarma entre los seguidores y disgusto entre los “fallecidos”.



Romeo Santos no se ha salvado de estos rumores en las redes sociales, pero el mismo cantautor dominicano nunca tarda en desmentirlo. “Hoy, gracias a Dios, me levanté vivo, feliz y tan saludable como un toro. Yo me pregunto, cuando se acabe la mier$%# ¿Qué van a hablar? Hahaha… Lo único más mediocre que un rumor falso, es el grupo de idiotas que creen todo lo que leen sin una prueba contundente”, manifestó a través de sus cuentas oficiales el intérprete de “Héroe favorito” en el 2015.



Gracias a este mensaje, Romeo Santos apagó esos rumores en internet, aunque la misma popularidad del artista ha generado también falsas noticias que aseguran que “sufre de VIH positivo” o que es gay. Otro que explotó disgustado en una ocasión fue Fernando Villalona. “Estoy harto de que afirmen mi desaparición física”, dijo El Mayimbe, ya que en varias ocasiones sus visitas al médico fuera de República Dominicana eran aprovechadas por usuarios para generar falsas informaciones.



El cantautor Juan Luis Guerra, quien estará participando el próximo martes en los Premios Soberano, también ha salido a desmentir su “deceso” o que haya abandonado la iglesia.



También, en la palestra artística local, dos que ya están “curados” de estos rumores son la merenguera Juliana O’neal y el salsero Michel “El Buenón”. Este último cantante no solo tuvo que desmentir su falsa muerte tres años consecutivos (2013-2015), sino también la de su madre, quien realmente falleció hace 16 años.



“No estaba muerto, estaba de licencia, y ahora de parranda”, dijo en referencia a las múltiples ocasiones que le han dado por fallecido en las redes sociales. “Me sentí y me siento muy impotente, porque los rumores y malas noticias siempre sobresalen. Hasta el sol de hoy me matan cada 4 semanas y siguen trayendo inquietudes”, expresó el intérprete de “Extrañándote” hace varios meses a elCaribe. Mientras que la merenguera explicó que tanto su familia como ella han acordado no alarmarse ni darle importancia a este tipo de cosas y “desmentir el rumor lo más rápido que se pueda”.



La lista de las figuras que han tenido que salir a las redes con el dicho “¡no estaba muerto, estaba de parranda!” es larga, y como la creatividad no tiene límites, en las redes sociales han recorrido y convertido en tendencia las “muertes” de Omega El Fuerte, por sobredosis en un hotel y en accidentes automovilísticos; a Roberto Ángel Salcedo por paro cardíaco, y a Mozart La Para, Secreto, Frank Reyes y Fausto Mata en accidentes de tránsitos. Por otro lado, las condiciones de salud de Anthony Ríos y Sensato del Patio, quien recibió a mediados del año pasado un trasplante de hígado, han sido utilizadas también para provocar falsas alarmas en el mundo del entretenimiento.



“Parece que quieren convertir en un deporte ‘matar’ a Anthony Ríos… estamos investigando, porque ya van varias veces que dicen esto sin importarles que afecte a otras personas”, dijo Raphy D’Óleo, manager del artista el año pasado, siendo este el último mensaje que apagara los “fallecimiento” del intérprete de “Fatalidad” y “La Z”. Fefita La Grande y Johnny Ventura no se han librado de esta realidad. A ambos le han atribuido “infarto fulminante” como causa de “muerte”.



Los artistas de origen dominicano Prince Royce y Nicky Jam también han sido “asesinados en las redes”. “Ya me mataron. ¡Ay, Dios mío! Esos amarillistas en las redes sociales; lo mismo que nos ayuda, es lo mismo que nos hunde; así es la vida”, dijo el cantante urbano al desmentir los rumores sobre su muerte.



Las diferentes figuras, tanto locales o a nivel mundial, que han confirmado su buen estado de salud y que están vivos, atribuyen la creación y esparcimiento de rumores de “muerte” a mensajes malintencionadas y “gente sin oficio”.



Otro motivo para hacerlo,puede ser para aumentar el tráfico de una página web o dispersar virus informáticos. En estos casos, lo mejor es que los usuarios no se alarmen sin antes comprobar la noticia de fuentes confiables.