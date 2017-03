Soluciones para los problemas habituales de WhatsApp

Entre las principales dificultades que presenta la aplicación WhatsApp a sus usuarios, está que no pueden descargar, reproducir y enviar videos, fotos y notas de voz. ¿Alguna vez te ha ocurrido que abres WhatsApp y ves que tu lista de contactos desapareció?, ¿no puedes cargar fotos y videos?, ¿se cortan tus notas de voz?, o ¿no recibes notificaciones de los mensajes que te envían? Aquí te ayudamos a solucionarlo.



Poca duración de las notas de voz



El fallo es habitual entre usuarios de iPhone 6, o en versiones anteriores. Para solucionarlo, hay que tratar de mover levemente el dedo mientras grabas la nota de voz. Eso hará que tu pantalla detecte el movimiento. Si no funciona vuelve a instalar la aplicación.



Ausencia de notificaciones



Otro error bastante habitual entre los usuarios, es no recibir las notificaciones hasta que abren la herramienta. Lo primero que se debe hacer es asegurarse de que la conexión a Internet funcione. Comprueba también en los ajustes para verificar que no está la opción silenciada o que no está activado el ahorro de energía (que suelen conectarse por defecto cuando queda poca batería en el teléfono). También debes comprobar que las opciones “uso de datos” y “restringir los datos de fondo” no estén desactivados.

Descarga de videos



Si no puedes ver videos es posible que haya un problema con el reproductor multimedia. En ese caso, lo mejor es que descargues uno diferente. Si el problema es que no logras descargar fotos, videos o notas de voz, o hacérselos llegar a tus contactos, es posible que se deba a que la conexión a Internet es lenta o a un fallo en la tarjeta Secure Digital (SD), que permite el envío de ese tipo de archivos. Tal vez tu tarjeta no tenga más espacio, esté en modo “solo lectura” o haya sido hackeada. Asimismo, es importante que compruebes que la hora y fecha que indica tu WhatsApp son correctas.

Para los mensajes que llegan con retraso

Los “task killers” (administradores de tareas) pueden desactivar WhatsApp temporalmente. Cuando la aplicación no se cierra correctamente en el teléfono, es probable que genere este fallo, pues los servidores de la aplicación no detectan ningún tipo de desconexión. Lo mejor es que no la cierres nunca usando aplicaciones externas para cerrar procesos en tu celular. Hazlo de forma manual para que no se bloquee tu WhatsApp.