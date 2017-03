Ángel Luis Delgado se decide por el draft de NBA

Ángel Luis Delgado, ala pívot dominicano del equipo de baloncesto de la Universidad de Seton Hall en la NCAA, entrará al draft de novatos de la NBA, según reveló una fuente a elCaribe. Delgado viene de una destacada tercera temporada en la NCAA en la que llevó a los Piratas al torneo denominado “locura de marzo”, en el que Seton Hall fue eliminada por Arkansas durante un match de la primera ronda. La fuente informó que Delgado ya tomó su decisión y que la anunciará en su debido momento.



El propio jugador escribió en sus redes sociales hace unos días que durante esta semana iba a tomar la decisión de si declararse elegible al draft de novatos de la NBA o cursar su última temporada en la NCAA con Seton Hall, alma mater en la que lleva estudios en justicia criminal.



Delgado después borró lo que había escrito.



El jugador de 6-10 de estatura y 240 libras, un nativo de Haina que pertenece a la selección nacional de baloncesto, ya incluso ha tenido casi 20 ofertas de agentes que desean trabajar para él. Sin embargo, el informante declaró que Delgado no tiene pensado fichar un representante por el momento y que piensa asistir sin uno a los campamentos que realizan los equipos de la NBA.



Es casi seguro que el jugador quisqueyano se decida por un agente cuyo perfil principal sea la juventud y que no tenga una carpeta abultada de clientes. El draft de novatos de la NBA será el 27 de junio en una locación a ser determinada.



La gran mayoría de las páginas especializadas en proyectar talento para la NBA no contemplan al dominicano en sus rankings. Solo el “mock draft” de la reconocida CBS Sports lo incluyó en su proyecciones al final de la segunda ronda. Delgado viene de agotar una memorable temporada en la que promedió 15.2 puntos y 13.1 rebotes, los mejores números de su carrera de tres años en la NCAA. Fue incluido en el primer equipo ideal de la conferencia del Big East ante cuyos rivales tuvo una media de 16.4 unidades y 14.1 capturas.



El jugador de 22 años ganó atención gracias a una notable mejoría en su juego en ambos costados de la cancha. “Él es el mejor hombre alto en los Estados Unidos”, dijo el dirigente del equipo de la universidad de Marquette, Steve Wojciechowski. “Él no es un tipo al que usted detiene. Uno solo espera contenerlo”. Un exNBA también lo elogió. “El luce como Moses Malone”, apuntó Chris Mullin, coach de Saint John. Mullin es miembro del Salón de la Fama del baloncesto que jugó por 16 temporadas en la NBA. Malone (fallecido) fue un tres veces Jugador Más Valioso en la NBA y miembro del Salón de la Fama del baloncesto.